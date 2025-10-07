Bahadurgarh News: 68 लाख से सिदीपुर से मुंढेला तक बनेगी सड़क, लोगों का सफर होगा आसान

बहादुरगढ़ में विधायक राजेश जून ने सिदीपुर से मुंढेला तक 68 लाख रुपये की लागत से बनने वाली सड़क का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से कर रही है और हलके की टूटी सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में विकास की गति तेज हुई है।

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। विधायक राजेश जून ने सोमवार को ग्रामवासियों की मौजूदगी में सिदीपुर से दिल्ली के मुंढेला की सीमा तक बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ नारियल फोड़कर किया। उन्होंने बताया कि यह सड़क 68 लाख की लागत से बनाई जा रही है। इस सड़क का एक हिस्सा पहले ही बन चुका था और अब दिल्ली सीमा तक का शेष भाग बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहादुरगढ़ हलका दिल्ली की सीमा से सटा हुआ है और भाजपा सरकार बनने के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सभी सड़कों का विकास तेज गति से किया जा रहा है।

विधायक राजेश जून ने कहा कि उनके लगभग एक वर्ष के कार्यकाल में हलके के अधिकांश टूटे हुए रोड नए बन चुके हैं और जो शेष हैं, वे जनवरी तक पूरे कर दिए जाएंगे। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में विकास कार्यों की रफ्तार दोगुनी हुई है।

बहादुरगढ़ हलके में भी मुख्यमंत्री की संवेदनशील कार्यशैली और जनहित के प्रति समर्पण का सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। उनके मार्गदर्शन में हलके का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। विधायक राजेश जून ने मौके पर मौजूद ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए कि सड़क निर्माण में लगने वाली सामग्री की गुणवत्ता से किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा।