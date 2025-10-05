Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Traffic Challan: हरियाणा के इस जिले में धड़ाधड़ कट रहे चालान, 15 दिन में 300 लोगों पर हुआ एक्शन

    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:31 PM (IST)

    बहादुरगढ़ पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ई-चालान की कार्रवाई तेज कर दी है। गलत पार्किंग और गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। पिछले 15 दिनों में 300 से ज्यादा ई-चालान जारी किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि ई-चालान का मकसद वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बहादुरगढ़ के रेलवे रोड पर एक गाड़ी का ई-चालान करते ट्रैफिक एसएचओ। जागरण

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। यातायात नियमों की बेपरवाही में पुलिस के हाथ न आने वाले वाहन चालकों के घर पर ही अब ई-चालान पहुंच रहे हैं। पुलिस ने ऐसे चालकों पर कार्रवाई के लिए ई-चालान व्यवस्था पर जोर दे दिया है। 15 दिनों के अंदर 300 चालकों पर ऐसी कार्रवाई हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गलत पार्किंग, गलत साइड ड्राइविंग और अन्य बिंदुओं पर ऐसे चालान ज्यादा किए जा रहे हैं। कई बार वाहन चालक किसी भी जगह पर अपना वाहन खड़ा करके निकल जाता है। वाहन लाक होता है। उस स्थिति में पुलिस ई-चालान करती है।

    जरूरत होने पर क्रेन से उठाकर ऐसे वाहनों को थाने भी ले जाती है। कई बार ऐसा होता है कि काेई गलत साइड से ड्राइविंग कर रहा होता है और पुलिस के हाथ नहीं आता। ऐसे में पुलिस उसका नंबर नोट करके और वाीडियो-फाेटो के जरिये ई-चालान घर भेज देती है। रोजाना ऐसे चालान बढ़ रहे हैं।

    यह है ई-चालान की प्रक्रिया

    पहले तो पुलिस द्वारा ऐसे वाहनों की वीडियो या फोटो तैयार की जाती है। इसमें यह साफ होता कि अमुक वाहन किस तरह से नियम तोड़ रहा है। फिर पुलिस द्वारा इसको अपने सिस्टम में भेजा जाता है। वहां से भी जब यह तय हो जाता है कि फलां वाहन नियम तोड़ रहा है तो उस वाहन चालक के रजिस्टर्ड फोन नंबर पर ई-चालान भेज दिया जाता है।

    इस समय त्योहारों का मौसम है और वाहनों की भीड़ ज्यादा है ऐसे में पुलिस वाहन चालकों से ज्यादा माथापच्ची करने की बजाय सीधे उनके ई-चालान काट रही है। इससे वाहन चालकों में भी हड़कंप है। इस तरह की प्रक्रिया अब तक तो वाहन चालक दिल्ली में देखते थे, मगर अब बहादुरगढ़ पुलिस ने भी ई-चालान की प्रक्रिया पर जोर दे दिया है।

    रोजाना हो रहे 20 से ज्यादा चालान

    इस क्रम में पुलिस की ओर से औसतन रोजाना 20 से ज्यादा चालान किए जा रहे हैं। शहर के दिल्ली-रोहतक रोड, रेलवे रोड समेत कई स्थानों पर ऐसे चालान ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्थिति इन मार्गों पर ही गलत पार्किंग की है। दिल्ली-रोहतक रोड पर गलत साइड ड्राइविंग भी खूब होती है।

    जाे वाहन चालक नियमों के प्रति बेपरवाह हैं, उनको नसीहत देने के लिए पुलिस चालान करती है। अब ई-चालान की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है, ताकि वाहन चालक नियमों का पालन करें।

    - महेश कुमार, एसएचओ, ट्रैफिक थाना, बहादुरगढ़