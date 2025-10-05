Traffic Challan: हरियाणा के इस जिले में धड़ाधड़ कट रहे चालान, 15 दिन में 300 लोगों पर हुआ एक्शन

बहादुरगढ़ पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ई-चालान की कार्रवाई तेज कर दी है। गलत पार्किंग और गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। पिछले 15 दिनों में 300 से ज्यादा ई-चालान जारी किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि ई-चालान का मकसद वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है।

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। यातायात नियमों की बेपरवाही में पुलिस के हाथ न आने वाले वाहन चालकों के घर पर ही अब ई-चालान पहुंच रहे हैं। पुलिस ने ऐसे चालकों पर कार्रवाई के लिए ई-चालान व्यवस्था पर जोर दे दिया है। 15 दिनों के अंदर 300 चालकों पर ऐसी कार्रवाई हुई है।

गलत पार्किंग, गलत साइड ड्राइविंग और अन्य बिंदुओं पर ऐसे चालान ज्यादा किए जा रहे हैं। कई बार वाहन चालक किसी भी जगह पर अपना वाहन खड़ा करके निकल जाता है। वाहन लाक होता है। उस स्थिति में पुलिस ई-चालान करती है।

जरूरत होने पर क्रेन से उठाकर ऐसे वाहनों को थाने भी ले जाती है। कई बार ऐसा होता है कि काेई गलत साइड से ड्राइविंग कर रहा होता है और पुलिस के हाथ नहीं आता। ऐसे में पुलिस उसका नंबर नोट करके और वाीडियो-फाेटो के जरिये ई-चालान घर भेज देती है। रोजाना ऐसे चालान बढ़ रहे हैं।

यह है ई-चालान की प्रक्रिया पहले तो पुलिस द्वारा ऐसे वाहनों की वीडियो या फोटो तैयार की जाती है। इसमें यह साफ होता कि अमुक वाहन किस तरह से नियम तोड़ रहा है। फिर पुलिस द्वारा इसको अपने सिस्टम में भेजा जाता है। वहां से भी जब यह तय हो जाता है कि फलां वाहन नियम तोड़ रहा है तो उस वाहन चालक के रजिस्टर्ड फोन नंबर पर ई-चालान भेज दिया जाता है।

इस समय त्योहारों का मौसम है और वाहनों की भीड़ ज्यादा है ऐसे में पुलिस वाहन चालकों से ज्यादा माथापच्ची करने की बजाय सीधे उनके ई-चालान काट रही है। इससे वाहन चालकों में भी हड़कंप है। इस तरह की प्रक्रिया अब तक तो वाहन चालक दिल्ली में देखते थे, मगर अब बहादुरगढ़ पुलिस ने भी ई-चालान की प्रक्रिया पर जोर दे दिया है।

रोजाना हो रहे 20 से ज्यादा चालान इस क्रम में पुलिस की ओर से औसतन रोजाना 20 से ज्यादा चालान किए जा रहे हैं। शहर के दिल्ली-रोहतक रोड, रेलवे रोड समेत कई स्थानों पर ऐसे चालान ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्थिति इन मार्गों पर ही गलत पार्किंग की है। दिल्ली-रोहतक रोड पर गलत साइड ड्राइविंग भी खूब होती है।