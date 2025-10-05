Bahadurgarh Traffic: करवाचौथ और दिवाली पर बाजारों में चौपहिया वाहनों की एंट्री रहेगी बंद, 8 से तीन दिन तक पाबंदी

बहादुरगढ़ में करवा चौथ और दिवाली के मद्देनजर बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की योजना बनाई है। करवा चौथ पर 8 से 10 अक्टूबर तक चार पहिया वाहन बाजारों में नहीं जा सकेंगे। दिवाली के लिए भी जल्द ही ऐसी ही योजना लागू की जाएगी। बाजारों में जाम की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। करवाचौथ और दीवाली पर बाजारों में भीड़ से निपटने के लिए पुलिस ने प्लान बना लिया है। पहले करवाचौथ पर तीन दिन बाजारों में चौपहिया वाहनों की एंट्री बंद की जाएगी। इसके बाद दीवाली के नजदीक भी यही शेड्यूल रहेगा।

ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए बेरिकेड मंगवा लिए हैं। शहर थाना पुलिस के साथ तालमेल बनाकर यह व्यवस्था लागू की जाएगी। सभी जगह बेरिेकेड के पास पुलिस व होमगार्ड की तैनाती होगी। 10 अक्टूबर को करवाचौथ पर्व है। इस पर्व पर खूब भीड़ होती है।

ऐसे में 8 से 10 अक्टूबर तक बाजारों में चौपहिया वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। इसके बाद दीवाली 21 अक्टूबर को है, तो उसको लेकर 15 या 16 अक्टूबर से इसी तरह का शेड्यूल बनाया जाएगा। गौरतलब है कि इन दिनों त्योहारी मौसम शुरू होते ही सड़कों का जाम बाजारों तक पहुंच गया है।

दिन भर बाजार जाम रहते हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस द्वारा कुछ दिनों तक अस्थायी पाबंदियां लगाने की प्लानिंग की गई है। शहर के मेन बाजार की स्थिति तो यह है कि यहां पर जैसे ही दो-तीन चौपहिया वाहन पहुंचते हैं तो जाम लग जाता है।

मगर इन दिनों ऐसे वाहनों की संख्या कहीं ज्यादा है। ऐसे में हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुख्य मार्गों पर अब रेड लाइटें काम कर रही हैं तो वहां इंतजार से बचने की कोशिश में भी वाहन चालक बाजारों के रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं।

उससे बाजारों में जाम और ज्यादा बढ़ जाता है। अब त्योहारों का मौसम है तो दुकानों के बाहर सामान निकल आया है। स्टाल बढ़ने लगी हैं। इसलिए जब ज्यादा वाहन पहुंच जाते हैं तो निकलने का रास्ता नहीं मिलता। सुबह से रात तक शहर के मेन बाजार, कबाड़ी मार्केट, सैय्यद रोड पर जाम की स्थिति बनी रहती है।