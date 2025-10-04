Haryana News: बहादुरगढ़ में दलितों के घर पर दूसरे संप्रदाय के युवकों ने किया हमला, जमकर पथराव

बहादुरगढ़ के मोहम्मपुर रूस्तमपुर गांव में मुस्लिम युवकों ने दलित परिवार पर हमला किया। धार्मिक अनुष्ठान के दौरान हुए इस हमले में महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए। दबंगों ने पथराव भी किया जिससे गांव में तनाव फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। मामले की जांच जारी है।

संवाद सहयोगी, बहादुरगढ़। थानाक्षेत्र के गांव मोहम्मपुर रूस्तमपुर में शनिवार देर रात मामूली बात पर मुस्लिम संप्रदाय के दबंग युवकों ने दलित परिवार के घरों पर हमला कर दिया। घरों में घुसकर जमकर मारपीट की गई, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया। इतना ही नहीं दबंग युवकों ने जमकर पथराव करते हुए धार्मिक कार्य कर रहे लोगों को भी जमकर पीटा। इसके चलते गांव में जबरदस्त बनाव है। पुलिस अधिकारी गांव में पहुंच गए हैं और सुरक्षा के चलते भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

पुलिस के अनुसार मोहम्मदपुर रूस्तमपुर गांव में देवकरण रहते हैं। उनके स्वजन नगरकोट माता की जात लगाने गए हुए हैं। इस दौरान उनके घर पर धार्मिक अनुष्ठान के तहत चाव (धार्मिक कार्य) आ रही हैं। इसी धार्मिक कार्य के लिए उनके यहां आसपास के गांवों और रिश्तेदारियों से लोग आ रहे हैं। इसी क्रम में सिंभावली के सिखेड़ा गांव का रहने वाला सागर भी देवकरण के यहां गया हुआ था। वह अपने एक अन्य परिचित के साथ घर से कुछ दूरी पर शनिवार की देर शाम अंधेरे में लघुशंका करने के लिए गया था।

इसी बीच गांव का ही रहने वाला एक हिस्ट्रीशीटर अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंच गया तथा गाली-गलौज शुरू कर दी। युवक ने गाली देने का विरोध किया तो दबंगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसकी जानकारी युवक के रिश्तेदारों को हुई तो उन्होंने विरोध किया। इस पर टकराव बढ़ गया। इस दौरान मुस्लिम संप्रदाय के आठ-दस युवक हिस्ट्रीशीटर बदमाश के नेतृत्व में दलितों के घर पहुंच गए तथा धार्मिक कार्य कर रही महिलाओं एवं युवकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से वहां चींख पुकार मच गई। इसके बाद पथराव शुरू कर दिया।

पथराव एवं पिटाई होती देख वहां भगदड़ मच गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। कुछ देर में बहादुरगढ़ पुलिस पहुंच गई। ग्रामीणों ने बताया कि दबंग युवक पुलिस के सामने भी दलितों पर पथराव एवं मारपीट करते रहे। इसके बाद थाने से अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई। भारी पुलिस बल को देख आरोपित अंजाम भुगतने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए।