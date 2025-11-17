बहादुरगढ़ के सिविल अस्पताल में नेशनल क्वालिटी टीम का दौरा आज से, छुट्टी के दिन भी जुटा रहा अमला

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। शहर के सिविल अस्पताल का सोमवार से एनक्वास (नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड) की टीम दौरा करेगी। इसके लिए यहां पर कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। रविवार को आफिस-ओपीडी की छुट्टी के दिन भी पूरा अमला तैयारियाें को अंतिम रूप देने में जुटा रहा। स्टाफ को इसके लिए छुट्टी के दिन बुलाया गया था।

पूरे परिसर में सफाई कार्य और व्यवस्था की मुहिम चली। कई दिनों से ट्रामा सेंटर और अस्पताल भवन में रंग-रोगन का कार्य किया गया। अब टीम के दौरे से एक दिन पहले हर कोने को चमकाया गया। दीवारों से लेकर दरवाजों के ऊपरी हिस्सों, पार्टिशन और जहां कहीं पर भी आम दिनों में कोई सफाई कार्य नहीं होता, वहां पर कर्मचारी हर चीज को शीशे की तरह चमकाने में जुटे रहे।

पूरा अमला भागमभाग वाली स्थिति में नजर आया। खास बात यह भी है कि सोमवार से ही सिविल अस्पताल का नेशनल क्वालिटी टीम दौरा शुरू करेगी और इसी दिन से यहां पर एक सप्ताह के लिए आयुष्मान के तहत विशेष सर्जरी कैंप भी शुरू हो रहा है। इसके लिए मरीजों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है।

स्टेट किया क्वालीफाई, अब नेशनल के लिए परीक्षा सिविल अस्पताल में अक्सर टीमों के दौरे होते रहे हैं। विगत में स्टेट की टीम ने यहां का दौरा किया। इस दौरान यह देखा गया कि अस्पताल में जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वे पूरी हैं या नहीं। मरीजों की सुविधाओं और उपचार के अलावा स्वास्थ्य की दृष्टि से नियमों का सटीकता से पालन हो रहा है या नहीं। इन सभी बिंदुओं पर सफल रहने के बाद बहादुरगढ़ के इस अस्पताल ने स्टेट में क्वालीफाई कर लिया था।

अब यह अस्पताल नेशनल स्तर पर परीक्षा देने जा रहा है। इसके लिए विशेष तैयारी की गई है। अस्पताल में लंबे समय बाद रंग-रोगन होता दिखा है। पूरे अस्पताल के अंदर लगे साइनेज और पोस्टर-बैनर बदले गए हैं। हर दीवार को नया लुक दिया गया है। अस्पताल परिसर को अंदर से सजाने के लिए विशेष पौधे मंगवाए गए हैं।