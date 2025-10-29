हरियाणा के इस शहर में प्रदूषण की बड़ी वजह बना नेशनल हाईवे, एचएसपीसीबी ने NHAI को भेजा नोटिस
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदूषण का मुख्य कारण बन गया है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने NHAI को नोटिस भेजा है, क्योंकि शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार गिर रहा है। बोर्ड ने NHAI से प्रदूषण नियंत्रण के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है।
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक्यूआई का स्तर बढ़ने के पीछ़े सड़कों की धूल बड़ी वजह बन रही है। शहर के लघु सचिवालय में लगे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम से 150 मीटर दूरी पर स्थित नेशनल हाईवे की सर्विस लेन से उड़ती धूल बड़ी परेशानी बन रही है।
ऐसे में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) की ओर से नेशनल हाईवे प्राधिकरण (एनएचएआई) को नोटिस जारी किया गया है। सर्विस लेन पर दिन भर धूल का गुबार उठता है। इसकी वजह से भी एक्यूआई ज्यादा दर्ज हो रहा है।
अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस पर संज्ञान लिया है और सुधार के लिए कहा है। कई दिनों से बहादुरगढ़ का एक्यूआइ बहुत ज्यादा दर्ज हो रहा है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से मंगलवार की शाम जारी किए आंकड़ों में बहादुरगढ़ का एक्यूआइ (पीएम 2.5) काफी ज्यादा रहा। यह औसतन 347 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। हालांकि 24 घंटे पहले के मुकाबले में यह कम हुआ है, लेकिन इस लेवल पर भी हवा कहीं ज्यादा खराब है।
दिन भर छाए रहे बादल
मंगलवार को भी क्षेत्र में दिन भर बादल छाए रहे। हालांकि बारिश नहीं हुई। हवा की गति ज्यादा नहीं रही, इसलिए प्रदूषण का स्तर ज्यादा कम नहीं हुआ। इस बीच मंगलवार को दिल्ली में कृत्रिम बारिश के लिए तीसरा ट्रायल हुआ। जबकि बहादुरगढ़ में केवल एक ही एंटी स्माग गन से छिड़काव किया जा रहा है।
वह भी दिल्ली-रोहतक रोड पर ही चल रही है। लोगों का कहना है कि शहर के सभी मार्गाें पर अच्छी तरह से पानी का छिड़काव किया जाए। इस बीच आरटीआई से जानकारी मिली है कि एचएसपीसीबी की ओर से हाल के कुछ महीनों में प्रदूषण फैलाने पर 80 फैक्ट्री सील की हैं। आरटीआई कार्यकर्ता सतपाल हाडा की ओर से यह जानकारी मांगी गई थी।
पिछले एक सप्ताह में प्रदूषण की स्थिति:
|तारीख
|गुणवत्ता सूचकांक (AQI)
|पॉल्यूटेंट मैटर
|21 अक्टूबर
|368
|पीएम 2.5
|22 अक्टूबर
|269
|पीएम 2.5
|23 अक्टूबर
|325
|पीएम 2.5
|24 अक्टूबर
|318
|पीएम 2.5
|25 अक्टूबर
|324
|पीएम 10
|26 अक्टूबर
|363
|पीएम 10
|27 अक्टूबर
|387
|पीएम 10
|28 अक्टूबर
|347
|पीएम 2.5
नेशनल हाइवे की धूल की वजह से ज्यादा एक्यूआई दर्ज हो रहा है। इस बारे में एनएचएआई को नोटिस जारी किया गया है और धूल की रोकथाम के लिए कहा है। टीम ने जब हाइवे का निरीक्षण किया तो वहां पर काफी मात्रा में प्रदूषण मिला।
-शैलेंद्र अरोड़ा, आरओ, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बहादुरगढ़
