बहादुरगढ़ में नशा तस्कर युवक-युवती गिरफ्तार, झारखंड से लाखों रुपये की अफीम लेकर आ रहे थे, हरियाणा में करनी थी सप्लाई

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। झारखंड से अफीम लेकर हरियाणा में सप्लाई करने आए युवक और युवती बहादुरगढ़ में पकड़े गए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने दोनों को आसौदा थाना एरिया में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस-वे (केएमपी) फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2 किलो 737 ग्राम अफीम बरामद की गई है। इसकी कीमत कई लाख रुपये आंकी जा रही है। आसौदा थाना में मामला दर्ज किया गया है।

टीम का नेतृत्व एचएसएनसीबी यूनिट रोहतक से एएसआई देवेंद्र कर रहे थे। उन्होंने आसौदा थाना में शिकायत दी कि झारखंड के जिला चतरा के गांव हेतुम का दीपू कुमार यादव झारखंड से ही अपनी परिचित युवती के साथ मादक पदार्थों की तस्करी करता। गुप्ता सूचना मिली थी कि दोनों अफीम के साथ केएमपी के पास बैठे हैं।