बहादुरगढ़ में नशा तस्कर युवक-युवती गिरफ्तार, झारखंड से लाखों रुपये की अफीम लेकर आ रहे थे, हरियाणा में करनी थी सप्लाई
झारखंड से हरियाणा में अफीम बेचने आए एक युवक और युवती को बहादुरगढ़ में गिरफ्तार किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केएमपी एक्सप्रेस-वे के पास से 2 किलो 737 ग्राम अफीम बरामद की, जिसकी कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। पूछताछ में पता चला कि वे झारखंड से यह खेप हरियाणा में बेचने के लिए लाए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। झारखंड से अफीम लेकर हरियाणा में सप्लाई करने आए युवक और युवती बहादुरगढ़ में पकड़े गए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने दोनों को आसौदा थाना एरिया में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस-वे (केएमपी) फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2 किलो 737 ग्राम अफीम बरामद की गई है। इसकी कीमत कई लाख रुपये आंकी जा रही है। आसौदा थाना में मामला दर्ज किया गया है।
टीम का नेतृत्व एचएसएनसीबी यूनिट रोहतक से एएसआई देवेंद्र कर रहे थे। उन्होंने आसौदा थाना में शिकायत दी कि झारखंड के जिला चतरा के गांव हेतुम का दीपू कुमार यादव झारखंड से ही अपनी परिचित युवती के साथ मादक पदार्थों की तस्करी करता। गुप्ता सूचना मिली थी कि दोनों अफीम के साथ केएमपी के पास बैठे हैं।
सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ने दोनों को एक मिठाई की दुकान के बाहर से पकड़ा। नियमानुसार तलाशी लेने पर उनके पास से अफीम से भरा पैकेट मिला, जिसके लिए वे कोई लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर सके। अफीम का वजन किया तो वह 2.737 किलोग्राम मिली। अनुमान है कि इसकी बाजार में कीमत चार लाख रुपये से ज्यादा है। अभी तक की जांच में पता चला है कि दोनों झारखंड से नशे की खेप लेकर हरियाणा बेचने के लिए आए थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।