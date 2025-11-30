Bahadurgarh News: जिम में हत्या मामले में 6 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, आरोपित की तलाश में जुटी हैं चार टीमें
बहादुरगढ़ में जिम में कसरत करते समय कर्मजीत दलाल की हत्या के मामले में छह दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस की चार टीमें आरोपी की तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और आरोपी के करीबियों से पूछताछ कर रही है, लेकिन हत्या का कारण अभी भी अज्ञात है।
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। लाइनपार एरिया में स्थित जिम में कसरत के लिए गए जाखौदा के कर्मजीत दलाल की 24 नवंबर की सुबह हुई हत्या के मामले में अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। छह दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस की चार टीमें आरोपित की तलाश में जुटी हैं, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा है।
पुलिस उसका पता लगाने के लिए कई कोशिशें कर चुकी हैं। संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी की गई है, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। पुलिस ने जिम के सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर कब्जे में ले रखा गया है, लेकिन उसमें से डेटा निकला या नहीं, इस पर पुलिस ने अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया है। आरोपित के फोन से हत्या के बाद आखिरी काल उसके पिता के पास हुई थी।
पुलिस उस युवती से भी पूछताछ कर चुकी है जिससे आरोपित सुनील जोवल ने प्रेम विवाह किया था और बाद में चरित्रहीनता के शक में उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल की थी। युवती से जब कर्मजीत दलाल के बारे में पूछा तो उसका जवाब था कि वह कर्मजीत को नहीं जानती।
ऐसे में पुलिस अब मृतक और आरोपित के बीच कहासुनी की वजह तलाश रही है। पूरी तरह राजफाश तभी होगा, जब आरोपित सुनील पकड़ा जाएगा। मृतक कर्मजीत खेतीबाड़ी व फाइनेंस का काम करता था। जिम में करीब डेढ़ साल से आ रहा था। 24 नवंबर की सुबह करीब साढ़े पांच बजे कर्मजीत जिम में पहुंचा था। वह जिम में अकेला था। वहीं पर उसके सिर में लोहे की राड मारकर हत्या की गई।
आरोपित की तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। कई स्थानों पर छापेमारी भी की गई, लेकिन वह नहीं मिला।
- परमजीत, एसएचओ, लाइनपार थाना, बहादुरगढ़
