Bahadurgarh News: जिम में हत्या मामले में 6 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, आरोपित की तलाश में जुटी हैं चार टीमें

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। लाइनपार एरिया में स्थित जिम में कसरत के लिए गए जाखौदा के कर्मजीत दलाल की 24 नवंबर की सुबह हुई हत्या के मामले में अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। छह दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस की चार टीमें आरोपित की तलाश में जुटी हैं, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा है।

पुलिस उसका पता लगाने के लिए कई कोशिशें कर चुकी हैं। संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी की गई है, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। पुलिस ने जिम के सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर कब्जे में ले रखा गया है, लेकिन उसमें से डेटा निकला या नहीं, इस पर पुलिस ने अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया है। आरोपित के फोन से हत्या के बाद आखिरी काल उसके पिता के पास हुई थी।

पुलिस उस युवती से भी पूछताछ कर चुकी है जिससे आरोपित सुनील जोवल ने प्रेम विवाह किया था और बाद में चरित्रहीनता के शक में उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल की थी। युवती से जब कर्मजीत दलाल के बारे में पूछा तो उसका जवाब था कि वह कर्मजीत को नहीं जानती।