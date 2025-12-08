Language
    Bahadurgarh News: जीएसटी रिश्वत मामले में संलिप्त इंस्पेक्टर नरेश भी गिरफ्तार, आवाज रिकॉर्डिंग भी मिली

    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:53 PM (IST)

    बहादुरगढ़ में जीएसटी रिश्वत मामले में इंस्पेक्टर नरेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। राज्य सतर्कता ब्यूरो ने यह कार्रवाई की, क्योंकि रिश्वत में उसक ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। जीएसटी नंबर खोलने की एवज में ढाई लाख की रिश्वत मामले में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बहादुरगढ़ में तैनात इंस्पेक्टर नरेश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक दिन पहले अधीक्षक भारत मीणा को पकड़ा था। दोनों को एक दिन के रिमांड पर सौंपा गया।

    अधीक्षक की गिरफ्तारी के बाद इंस्पेक्टर नरेश को पूछताछ के लिए ब्यूरो के इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार की टीम लेकर आई थी। पूछताछ में उसकी संलिप्तता मिलने पर गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि दोनों अधिकारी मिलकर रिश्वत वसूलने की कोशिश में लगे थे। दोनों से रिमांड पर आवश्यक पूछताछ की गई। जांच टीम अब दोनों का ट्रैक रिकार्ड भी खंगाल रही है।

    बता दें कि राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा केंद्रीय जीएसटी विभाग के सुपरिंटेंडेंट (अधीक्षक) को ढाई लाख की रिश्वत लेते हुए शनिवार को गुरुग्राम से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। इसी प्रकरण में केंद्रीय जीएसटी बहादुरगढ़ में तैनात इंस्पेक्टर नरेश कुमार का नाम न केवल एफआइआर में पाया गया, बल्कि शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई आवाज रिकार्डिंग में भी उसकी पहचान हुई। आरोपित भारत मीणा के बयान में भी सामने आया कि दोनों मिलकर रिश्वत मांग रहे थे।

    बंद जीएसटी नंबर खोलने की एवज में मांगी थी रिश्वत

    ब्यूरो प्रवक्ता ने बताया कि दोनों आरोपित, शिकायतकर्ता की फर्म का जीएसटी नंबर फिर से सक्रिय करने के बदले ढाई लाख की डिमांड मांग कर रहे थे। शिकायत की पुष्टि के बाद ब्यूरो ने तुरंत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की और ट्रैप लगाकर सुपरिंटेंडेंट भारत मीणा को गुरुग्राम के बड़ा भईया चौक से रिश्वत की राशि समेत गिरफ्तार किया था।

    रोहतक टीम सात दिनों से इस मामले की निगरानी कर रही थी। आरोपित भारत मीणा मूल रूप से राजस्थान का निवासी है और फिलहाल गुरुग्राम में रहता है। वहीं आरोपित नरेश कुमार दिल्ली के नजफगढ़ में रहता है। दोनों को सोमवार को पुन: न्यायालय में पेश किया जाएगा।