बहादुरगढ़ में मिठाई दुकानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम का छापा, विक्रेताओं में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में मिठाइयों की गुणवत्ता परखने के लिए वीरवार को सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और खाद्य सुरक्षा विभाग ने दस्तक दी। इस दौरान कई जगह मिष्ठान भंडार पर पहुंचकर टीम ने जांच की और सैंपल लिए। सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई होगी। टीम ने सबसे पहले झज्जर मार्ग पर भगवान स्वीट्स पर दस्तक दी। इसके बाद भीम जी बीकानेर मिष्ठान भंडार बादली चुंगी और इसके बाद जय भगवान बर्फी भंडार नूना माजरा पर जांच की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मिठाई की दुकानों से लिए गए सैंपल भगवान स्वीट्स पर प्रवीन कुमार निवासी रणजीत कालोनी मिला। लाइसेंस मांगा तो उन्होंने अपना लाइसेंस पेश किया इसकी वैधता 2026 तक है। एफएसओ राजेश वर्मा द्वारा दुकान से 2 सैंपल लिए। यहां पर रसगुल्ले 210 किलोग्राम व बर्फी 20 किलोग्राम मिली।

भीम जी बीकानेर मिष्ठान भंडार पर निरीक्षण के दौरान मदन सिंह मिला। इसके लाइसेंस की वैधता 2029 तक मिली। एफएसओ द्वारा दुकान के गोदाम से गुलाब जामुन और बर्फी के दो सैंपल लिए गए। गुलाब जामुन 300 किलोग्राम व बर्फी 250 किलोग्राम मिली।