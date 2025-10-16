Language
    बहादुरगढ़ में मिठाई दुकानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम का छापा, विक्रेताओं में मचा हड़कंप

    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 07:58 PM (IST)

    बहादुरगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई की दुकानों पर छापा मारा। मिलावटी मिठाई की आशंका के चलते यह कार्रवाई की गई। छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कई दुकानें बंद हो गईं। विभाग ने नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    मिठाई की दुकानों पर की गई छापामारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में मिठाइयों की गुणवत्ता परखने के लिए वीरवार को सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और खाद्य सुरक्षा विभाग ने दस्तक दी। इस दौरान कई जगह मिष्ठान भंडार पर पहुंचकर टीम ने जांच की और सैंपल लिए।

    सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई होगी। टीम ने सबसे पहले झज्जर मार्ग पर भगवान स्वीट्स पर दस्तक दी। इसके बाद भीम जी बीकानेर मिष्ठान भंडार बादली चुंगी और इसके बाद जय भगवान बर्फी भंडार नूना माजरा पर जांच की।

    मिठाई की दुकानों से लिए गए सैंपल 

    भगवान स्वीट्स पर प्रवीन कुमार निवासी रणजीत कालोनी मिला। लाइसेंस मांगा तो उन्होंने अपना लाइसेंस पेश किया इसकी वैधता 2026 तक है। एफएसओ राजेश वर्मा द्वारा दुकान से 2 सैंपल लिए। यहां पर रसगुल्ले 210 किलोग्राम व बर्फी 20 किलोग्राम मिली।

    भीम जी बीकानेर मिष्ठान भंडार पर निरीक्षण के दौरान मदन सिंह मिला। इसके लाइसेंस की वैधता 2029 तक मिली। एफएसओ द्वारा दुकान के गोदाम से गुलाब जामुन और बर्फी के दो सैंपल लिए गए। गुलाब जामुन 300 किलोग्राम व बर्फी 250 किलोग्राम मिली।

    मिठाई विक्रेताओं में मचा हड़कंप 

    जय भगवान बर्फी भंडार पर प्रवेश कुमार मिला। इसके लाइसेंस की वैधता वर्ष 2027 तक मिली। एफएसओ द्वारा दुकान से 2 सैंपल लिए गए। यहां पर बर्फी 250 किलोग्राम व पतीसा 200 किलोग्राम मिले। तीनों दुकानों के सैंपल में से एक-एक सैंपल मौके पर ही सील किया गया। टीम की इस कार्रवाई से शहर में मिठाई विक्रेताओं में हड़कंप मचा रहा।