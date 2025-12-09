Language
    बहादुरगढ़ में 100 बेड के ESI अस्पताल की बिल्डिंग जल्द होगी तैयार, इलाज शुरू होने में लगेंगे कई महीने

    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:15 PM (IST)

    बहादुरगढ़ के कसार गांव के पास सेक्टर-4बी में बन रहे 100 बेड के ईएसआइ अस्पताल की बिल्डिंग फरवरी 2026 में पूरी होगी। इसके बाद इलाज शुरू होने में कई महीन ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। कसार गांव के पास सेक्टर-4बी में बन रही 100 बेड के ईएसआई अस्पताल की बिल्डिंग फरवरी 2026 में पूरी होगी। यह हैंडओवर होने के बाद यहां पर इलाज चालू होने में तो अभी कई महीने लगेंगे। लंबे समय से इसका इंतजार है, लेकिन यह ईएसआई अस्पताल चालू होने के बाद बहादुरगढ़ में रह रहे एक लाख से ज्यादा बीमित परिवारों को लाभ मिलेगा। उन्हें इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

    अभी तो बहादुरगढ़ में ईएसआई के अंतर्गत तीन डिस्पेंसरी ही चल रही है। ईएसआई का अस्पताल दिल्ली के बसई दारापुर में है। ऐसे में सिविल अस्पताल पर भी ईएसआई में बीमित परिवारों के इलाज का बोझ रहता है।

    वैसे तो उम्मीद थी कि 2025 में ही यह बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। निर्माण एजेंसी के साइट इंजीनियर अभिषेक व राजकिशोर शुक्ला ने बताया कि फरवरी तक काम पूरा होना है। उसके बाद यहां पर मेडिकल उपकरणों के साथ ही दूसरी व्यवस्था होगी।

    68 करोड़ की लागत से बन रहा है ईएसआई अस्पताल

    बहादुरगढ़ में कर्मचारियों को ईएसआई अस्पताल का इंतजार है। यहां के एचएसआइआइडीसी औद्योगिक सेक्टर में चार साल से 100 बेड का ईएसआई अस्पताल का भवन बन रहा है। करीब पांच एकड़ में लगभग 68 करोड़ की लागत से यह बनाया जा रहा है।

    इसके चालू होने से बहादुरगढ़ में औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में काम करने वाले एक लाख से अधिक बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं व स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा। हालांकि अभी एक हिस्से में चहारदीवारी का काम विवाद में फंसा हुआ है।

    इसी खुले हिस्से की तरफ से घुसकर यहां से लूटपाट भी की जा चुकी है। हालांकि एजेंसी ने समय पर काम पूरा करने की बात कही है। अस्पताल भवन के पीछे ही स्टाफ क्वार्टर बने हैं। भवन के अंदर से अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है।