कई दशक बाद बदला जाएगा ड्रेन पर बना रेलवे पुल, 18-19 को दिल्ली-रोहतक रूट पर प्रभावित रहेंगी ट्रेनें

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। सांखौल-बराही मार्ग पर रेलवे क्रासिंग नंबर 26 के पास बना ड्रेन का रेलवे पुल कई दशक बाद बदला जाएगा। अब तक इस पर लाेहे के गार्डर स्लैब थे। इनकी मरम्मत मुश्किल होने के बाद अब सिमेंटिंड स्लैब से यह नया पुल बनेगा। इसका काम चल रहा है। ऐसे में 18 और 19 नवंबर को दो दिन दिल्ली-रोहतक रेलमार्ग पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित रहेगा।

इस बीच दैनिक यात्री संघ ने डीएमआरसी को एक्स पर मैसेज भेजकर इन दो दिनों में मेट्रो की ग्रीन लाइन पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की मांग की है। दैनिक रेल यात्री संंघ के प्रवक्ता सतपाल हाडा ने बताया कि शकूरबस्ती-बठिंडा रेल मार्ग पर पुल नंबर 62 पर बहादुरगढ़-आसौदा के बीच आरसीसी स्लैब रखने के लिए दिनांक 19 नवंबर को साढ़े सात घंटे का मेगा रेलवे ब्लाक रहेगा।

गाड़ी संख्या 20424 पाताल कोट एक्सप्रेस व 20409 दिल्ली सराय रोहिल्ला बठिंडा इंटरसिटी के बहादुरगढ़ से गुजरने के बाद यह मेगा ब्लाक आरंभ होगा। 19 को सुबह 10:15 से शाम 5:45 तक रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित रहेगा। 18 नवंबर को केवल 54034 जींद पैसेंजर ट्रेन रद रहेगी। एक दिन पहले भी कई घंटे का ब्लाक बहादुरगढ़ आसौदा के बीच रहा।

जींद के लिए सवारी गाड़ी को दिल्ली की बजाय रोहतक से संचालित किया गया। इसी को लेकर दिल्ली रोहतक दैनिक रेल यात्री समिति द्वारा रेल मंत्रालय को एक्स के माध्यम से ब्लाक की अग्रिम सूचना रेल यात्रियों को दिए जाने की मांग की तो दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक द्वारा अग्रिम सूचना देने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन से 18 व 19 नवंबर को ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेशन से कीर्ति नगर तक मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए एक्स के माध्यम से मांग की गई है।