कई दशक बाद बदला जाएगा ड्रेन पर बना रेलवे पुल, 18-19 को दिल्ली-रोहतक रूट पर प्रभावित रहेंगी ट्रेनें
दिल्ली-रोहतक रूट पर ड्रेन पर बने रेलवे पुल को कई दशकों बाद बदला जाएगा, जिसके कारण 18 और 19 तारीख को इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों पर असर पड़ेगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इस बदलाव को ध्यान में रखें और रेलवे की वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर पर ट्रेनों की स्थिति की जांच कर लें।
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। सांखौल-बराही मार्ग पर रेलवे क्रासिंग नंबर 26 के पास बना ड्रेन का रेलवे पुल कई दशक बाद बदला जाएगा। अब तक इस पर लाेहे के गार्डर स्लैब थे। इनकी मरम्मत मुश्किल होने के बाद अब सिमेंटिंड स्लैब से यह नया पुल बनेगा। इसका काम चल रहा है। ऐसे में 18 और 19 नवंबर को दो दिन दिल्ली-रोहतक रेलमार्ग पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित रहेगा।
इस बीच दैनिक यात्री संघ ने डीएमआरसी को एक्स पर मैसेज भेजकर इन दो दिनों में मेट्रो की ग्रीन लाइन पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की मांग की है। दैनिक रेल यात्री संंघ के प्रवक्ता सतपाल हाडा ने बताया कि शकूरबस्ती-बठिंडा रेल मार्ग पर पुल नंबर 62 पर बहादुरगढ़-आसौदा के बीच आरसीसी स्लैब रखने के लिए दिनांक 19 नवंबर को साढ़े सात घंटे का मेगा रेलवे ब्लाक रहेगा।
गाड़ी संख्या 20424 पाताल कोट एक्सप्रेस व 20409 दिल्ली सराय रोहिल्ला बठिंडा इंटरसिटी के बहादुरगढ़ से गुजरने के बाद यह मेगा ब्लाक आरंभ होगा। 19 को सुबह 10:15 से शाम 5:45 तक रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित रहेगा। 18 नवंबर को केवल 54034 जींद पैसेंजर ट्रेन रद रहेगी। एक दिन पहले भी कई घंटे का ब्लाक बहादुरगढ़ आसौदा के बीच रहा।
जींद के लिए सवारी गाड़ी को दिल्ली की बजाय रोहतक से संचालित किया गया। इसी को लेकर दिल्ली रोहतक दैनिक रेल यात्री समिति द्वारा रेल मंत्रालय को एक्स के माध्यम से ब्लाक की अग्रिम सूचना रेल यात्रियों को दिए जाने की मांग की तो दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक द्वारा अग्रिम सूचना देने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन से 18 व 19 नवंबर को ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेशन से कीर्ति नगर तक मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए एक्स के माध्यम से मांग की गई है।
यह रहेगा ट्रेनों के रद का शेड्यूल
- 18 नवंबर को 54034 जींद से पुरानी दिल्ली पेसेंजर रद रहेगी। 19 नवंबर को रोहतक से दिल्ली सुबह 64912 ईएमयू व 54032 डीजे रद रहेगी।
- 14732 किसान एक्सप्रेस और 12482 इंटरसिटी एक्सप्रेस रोहतक तक ही आएंगी। दिल्ली नहीं जाएंगी।
- 16032 अंडमान एक्सप्रेस वाया गोहाना सोनीपत नई दिल्ली जाएगी। रोहतक नहीं आएगी।
- 64932 जींद दिल्ली ईएमयू रद रहेगी।
- 19 नवंबर को दिल्ली से रोहतक 64915 इएमयू व 54031 दिल्ली से जींद रद रहेगी।
- 14323-24 बरेली इंटरसिटी एक्सप्रेस दोनों तरफ से रद रहेंगी।
- 14731 किसान एक्सप्रेस 12481 इंटरसिटी एक्सप्रेस रोहतक से बनकर चलेंगी।
- 54035 जाखल पेसेंजर रद रहेगी।
- अवध आसाम एक्सप्रेस को शकूर बस्ती से घेवरा के बीच 50 मिनट लेट किया जाएगा।
- 64931 दिल्ली जींद सवारी गाड़ी रद रहेगी
19 नवंबर को ही ट्रेनें ज्यादा प्रभावित रहेंगी। इसके लिए यात्रियों को सूचित किया जा रहा है।
- यशपाल सिंह, रेलवे स्टेशन अधीक्षक, बहादुरगढ़
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।