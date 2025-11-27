ग्रेप-3 की पाबंदियां हटने से बहादुरगढ़ के लोगों को मिली राहत, पर इन बातों का रखना होगा ध्यान
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण घटने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेप-3 के प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे निर्माण कार्य फिर शुरू हो सकेंगे। एक संयुक्त टीम ने अवैध प्लास्टिक यूनिटों पर कार्रवाई की और उन्हें बंद करने का नोटिस दिया। प्रदूषण का स्तर तीन दिनों से 300 से नीचे आने के बाद यह फैसला लिया गया।
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। प्रदूषण का स्तर कम होने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से दिल्ली-एनसीआर से ग्रेप-3 की पाबंदियां हटा दी गई हैं। अभी ग्रेप-1 और 2 की पाबंदियां लागू रहेंगी। ये पाबंदी हटने से लोगों ने राहत ली है।
वहीं, अब निर्माण कार्य शुरू हो सकेंगे। इस बीच प्रदूषण की राेकथाम को लेकर संयुक्त टीम की ओर से एक दिन पहले परनाला गांव में निजामपुर रोड पर अवैध रूप से चल रही प्लास्टिक की पांच यूनिट पकड़ी गई थी। सभी को नोटिस जारी कर बंद करने के निर्देश दिए।
टीम में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एसडीओ अमित, नगर परिषद से एमई जोगिंद्र सिंधु, सिंचाई विभाग से एसडीओ नवीन कुमार, जन स्वास्थ्य विभाग से जेई दीपक के अलावा बिजली निगम और पुलिसकर्मी शामिल रहे। पकड़ी गई यूनिटों में प्लास्टिक को वाश किया जा रहा था। इसके कारण काफी प्रदूषण फैल रहा था। इनमें प्रदूषण की रोकथाम के लिए काेई व्यवस्था नहीं की गई थी। ऐसे में बिजली निगम को इन यूनिटों के कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए।
नप की टीम ने दो दिन पहले भी की थी कार्रवाई
नगर परिषद की टीम ने साेमवार को शहर के विवेकानंद नगर में ट्रांसफार्मर की एक फैक्ट्री को लेकर आई शिकायत पर संज्ञान लिया था। फैक्ट्री मालिक को चेताया गया था कि यहां पर लोगों को जो दिक्कत है वह दूर होनी चाहिए और नियमों का पालन होना चाहिए या फिर फैक्ट्री को यहां से शिफ्ट किया जाए। इसके बाद टीम ने झज्जर रोड पर कृष्णा नगर का दौरा किया था। यहां पर प्लास्टिक वेस्ट के खुले में बनाए गए गोदाम को बंद करने के लिए चेतावनी दी गई थी।
प्रदूषण का स्तर तीन दिनों से 300 से नीचे
क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर अब तीन दिनों से 300 से नीचे आ गया है। सीपीसीबी की ओर से जारी बुलेटिन में बुधवार की शाम को एक्यूआई का औसतन स्तर 222 माइक्रोग्राम दर्ज किया गया। एक दिन पहले यह 276 था। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा ने बताया कि प्रदूषण कुछ कम होने से ग्रेप-3 की पाबंदियां हटा दी गई हैं।
|दिनांक
|AQI मान
|22 नवंबर
|292
|23 नवंबर
|392
|24 नवंबर
|298
|25 नवंबर
|276
|26 नवंबर
|222
