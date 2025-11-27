कृपया ध्यान दे! दो पैसेंजर ट्रेनें तीन महीने तक रहेंगी बंद, बहादुरगढ़ के लोगों को झेलनी पड़ेगी परेशानी

Language
    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:57 AM (IST)

    बहादुरगढ़ में दिल्ली-जींद रेलमार्ग पर 1 दिसंबर से दो पैसेंजर ट्रेनें तीन महीने के लिए बंद रहेंगी। यह फैसला कोहरे के कारण अन्य ट्रेनों के समय पर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। रेलवे स्टेशन के अधीक्षक ने यात्रियों को सूचित कर दिया है, जिससे उन्हें कुछ असुविधा हो सकती है।

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में दिल्ली-जींद रेलमार्ग पर एक दिसंबर से यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। इस मार्ग पर अप-डाउन की मिलाकर दो पैसेंजर ट्रेनें तीन महीनों के लिए बंद होंगी। कोहरे में दूसरी ट्रेनाें के समय पर संचालन को लेकर यह ट्रेन बंद की जाएगी। हर बार ही रेलवे की ओर से सर्दी के मौसम में इस तरह का कदम उठाया जाता है। इस बार यह जींद पैसेंजर बंद होगी।

    इस रूट पर चलने वाली 54031 और 54034 दिल्ली-जींद पैसेंजर एक दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक बंद रहेगी। अभी तो इस रूट पर एक ही ट्रेन बंद करने का शेड्यूल आया है। मगर कोहरा बढ़ेगा तो और ट्रेनें भी प्रभावित हो सकती हैं। अभी तो कोहरा नहीं है, लेकिन सर्दी आने से लंबी दूरी की ट्रेनें प्रभावित होने लगी हैं।

    दिसंबर के महीने से कोहरा शुरू होता है, इसलिए दिसंबर से ही ट्रेनें बंद की जा रही हैं। बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन के अधीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि इस बारे में यात्रियों को सूचना दे दी गई है। पैसेंजर ट्रेन बंद होने से यात्रियों को परेशानी तो होगी, मगर लंबी दूरी की ट्रेनों के परिचालन को लेकर यह फैसला लिया गया है।