कृपया ध्यान दे! दो पैसेंजर ट्रेनें तीन महीने तक रहेंगी बंद, बहादुरगढ़ के लोगों को झेलनी पड़ेगी परेशानी

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में दिल्ली-जींद रेलमार्ग पर एक दिसंबर से यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। इस मार्ग पर अप-डाउन की मिलाकर दो पैसेंजर ट्रेनें तीन महीनों के लिए बंद होंगी। कोहरे में दूसरी ट्रेनाें के समय पर संचालन को लेकर यह ट्रेन बंद की जाएगी। हर बार ही रेलवे की ओर से सर्दी के मौसम में इस तरह का कदम उठाया जाता है। इस बार यह जींद पैसेंजर बंद होगी।

इस रूट पर चलने वाली 54031 और 54034 दिल्ली-जींद पैसेंजर एक दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक बंद रहेगी। अभी तो इस रूट पर एक ही ट्रेन बंद करने का शेड्यूल आया है। मगर कोहरा बढ़ेगा तो और ट्रेनें भी प्रभावित हो सकती हैं। अभी तो कोहरा नहीं है, लेकिन सर्दी आने से लंबी दूरी की ट्रेनें प्रभावित होने लगी हैं।