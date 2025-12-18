Language
    19 दिसंबर से जनता के लिए खुलेगा दिल्ली मेट्रो म्यूजियम, टिकट से लेकर टाइमिंग तक यहां पढ़ें फुल डिटेल

    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:48 PM (IST)

    दिल्ली मेट्रो म्यूजियम 19 दिसंबर से जनता के लिए खुलने जा रहा है। इस म्यूजियम में दिल्ली मेट्रो के इतिहास और विकास को दर्शाया गया है। टिकट की जानकारी औ ...और पढ़ें

    सुप्रीम कोर्ट स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो रेल संग्रहालय का उद्घाटन करतीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। फोटो- प्रवक्ता

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर स्थापित अत्याधुनिक दिल्ली मेट्रो संग्रहालय का बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये म्यूजियम बनना बच्चों को दिल्ली मेट्रो के एक्सपर्ट इंजीनियरिंग का उदाहरण दिखाने वाला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह व दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार भी उपस्थित रहे। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने उद्घाटन पर दिल्ली मेट्रो को बधाई देते हुए कहा कि दिल्ली अब संग्रहालयों का शहर बन गया है।

    क्या रहेगी खुलने की टाइमिंग?

    मेट्रो रेल संग्रहालय भी दिल्ली के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में शामिल हो गया है। डीएमआरसी के कॉर्पोरेट संचार के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने बताया कि यह संग्रहालय 19 दिसंबर से आम जनता के लिए खोला जाएगा। संग्रहालय का समय प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक निर्धारित किया गया है।

    कितने रुपये लगेगा एंट्री शुल्क?

    यह संग्रहालय मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा, जबकि सोमवार व सार्वजनिक अवकाश पर बंद रहेगा। आगंतुकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 10 रुपये प्रति व्यक्ति का नाममात्र प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है।

    लगभग 12 हजार वर्ग फुट क्षेत्रफल में विस्तृत इस संग्रहालय को प्रथम चरण में विश्व के प्रतिष्ठित मेट्रो संग्रहालयों के अनुरूप विकसित किया गया है, जिसमें उन्नत प्रदर्शन प्रणालियां एवं सहभागितापूर्ण (इंटरएक्टिव) अनुभव उपलब्ध कराए गए हैं।

    मेट्रो से कैसे पहुंचे?

    दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की ब्लू लाइन पर स्थित सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर होने के कारण यह संग्रहालय आगंतुकों के लिए सुगम रूप से सुलभ है। भारत मंडपम तथा सुप्रीम कोर्ट जैसे प्रमुख स्थलों के समीप स्थित होने से यह सड़क मार्ग से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है।

    संग्रहालय में मेट्रो ट्रेन संचालन का वास्तविक अनुभव प्रदान करने वाले सिमुलेटर, टनल बोरिंग मशीन तथा आगंतुकों के गेम खेलने व मेट्रो निर्माण प्रक्रिया को समझाने के लिए इंटरएक्टिव डिजिटल डिस्प्ले उपलब्ध हैं।

    संग्रहालय में और क्या है खास?

    • संग्रहालय में मेट्रोमैन डॉ. ई. श्रीधरन पर आधारित एक समर्पित पैनल, एक माक मेट्रो सुरंग तथा आपरेशंस कंट्रोल सेंटर (ओसीसी) का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है।
    • मेट्रो के इतिहास की प्रमुख उपलब्धियों से संबंधित पैनल, दिल्ली मेट्रो के विकास क्रम का समग्र चित्र प्रस्तुत करते हैं। 50 से अधिक पैनल, प्रदर्शनी, कियोस्क व मॉडल स्थापित किए गए हैं।
    • दिल्ली मेट्रो संग्रहालय की अवधारणा का प्रारंभ वर्ष 2008 में हुआ था।
    • 31 दिसंबर 2008 को देश का प्रथम मेट्रो रेल संग्रहालय दिल्ली के पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर उद्घाटित किया गया, जो उस समय संपूर्ण दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अपनी प्रकार का एकमात्र संग्रहालय था।
    • पटेल चौक स्थित मेट्रो संग्रहालय में प्रतिवर्ष देश–विदेश के विद्यालयों व महाविद्यालयों से लगभग पांच हजार विद्यार्थी भ्रमण के लिए आते थे। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर नए दिल्ली मेट्रो संग्रहालय के उद्घाटन के साथ ही पटेल चौक स्थित संग्रहालय को बंद कर दिया गया है।