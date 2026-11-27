जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। शहर की कुबेर कालोनी में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में दूल्हे की बहन की गोली लगने से मौत हो गई। घुड़चढ़ी की रस्म के दौरान चली गोली 30 वर्षीय मनीषा के सिर में जा लगी।

गंभीर हालत में परिजन उसे बहादुरगढ़ के ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद शादी समारोह में खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। क्या था पूरा मामला? मृतका मनीषा की शादी रेवाड़ी में हुई थी और वह दो बच्चों की मां थी। बताया जा रहा है कि कुबेर कॉलोनी निवासी अमनदीप की शादी में वीरवार शाम घुड़चढ़ी की रस्म चल रही थी। इसी दौरान दूल्हे के एक दोस्त ने हर्ष फायरिंग कर दी।

गोली मनीषा के सिर में जा लगी। गोली लगते ही समारोह में अफरा-तफरी मच गई। परिजन आनन-फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस कर रही घटना की जांच घटना की सूचना मिलते ही एसीपी प्रदीप नैन पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। थाना पुलिस के अलावा सीआईए की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंचीं और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी जुटाई। हर्ष फायरिंग करने वाले युवक की भूमिका को लेकर भी जांच की जा रही है।