बहादुरगढ़: 700 साल पुराना कुलासी गांव; जहां की वीर परंपरा, खेलों में जलवा और 'आमो वाला तालाब' आज भी हैं बेहद खास

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ का गांव कुलासी अपने करीब 700 साल पुराने इतिहास, समृद्ध परंपराओं और वीर सपूतों के लिए खास पहचान रखता है। मान्यता के अनुसार गांव की स्थापना कंवरपाल पुत्र कालू ने की थी।

कंवरपाल के दो पुत्र जीते और सुरजे थे। उन्हीं के नाम पर गांव में आज भी जीतान और सुजान नाम के दो मुहल्ले बसे हुए हैं। पीढ़ियों से चली आ रही यह पहचान गांव के इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए है। गांव में आमो वाला तालाब भी विशेष प्रसिद्धि रखता है।

यह तालाब गांव की पुरानी पहचान और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। गांव में मुख्य रूप से खत्री गोत्र के परिवार रहते हैं। आपसी भाईचारे और सामाजिक एकजुटता के लिए भी गांव की अपनी अलग पहचान है। खेलों में भी चमकाया नाम खेलों के क्षेत्र में कुलासी के बाशिंदों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। कुश्ती में रामचंद्र ने गांव का नाम रोशन किया तो दौड़ में सुनील ने अपनी पहचान बनाई। तलवारबाजी के क्षेत्र में अशोक खत्री और अश्वनी खत्री ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं। वहीं परमजीत ने राष्ट्रीय खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर गांव को गौरवान्वित किया। इन खिलाड़ियों की उपलब्धियां आने वाली पीढ़ी के युवाओं के लिए प्रेरणा हैं।

देश सेवा में भी आगे रहे गांव के सपूत देश की आजादी और सुरक्षा में कुलासी के लोगों का योगदान उल्लेखनीय रहा है। आजाद हिंद फौज में गांव के सरदार सिंह, दलेल सिंह, बनवारी लाल, छोटेराम और धारा सिंह शामिल रहे। प्रथम विश्व युद्ध में गणेशीराम ने हिस्सा लिया, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में सूबे सिंह पुत्र हीरा सिंह और सूबे सिंह पुत्र लायकराम ने अपनी सेवाएं दीं।