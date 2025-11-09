Language
    बहादुरगढ़: दुर्गा कॉलोनी फायरिंग मामले में 12 घंटे में तीन आरोपी गिरफ्तार, अवैध हथियार और नौ कारतूस बरामद

    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 02:14 PM (IST)

    बहादुरगढ़ की दुर्गा कॉलोनी में हुई गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से अवैध हथियार और नौ कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है।

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। दुर्गा कॉलोनी में रात को घर में घुसकर फायरिंग करने के मामले में सीआइए बहादुरगढ़ की टीम ने 12 घंटे के अंदर तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से तीन अवैध पिस्तौल और नौ कारतूस बरामद किए हैं।

    प्रवक्ता ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर डा. राजश्री सिंह ने स्वयं मामले की निगरानी की और डीसीपी क्राइम अमित दहिया व सीआइए प्रभारियों को कार्रवाई के आदेश दिए। तीन टीम बनाई गई।

    जिन्होंने लगातार छापेमारी की और सिर्फ 12 घंटे में तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें बहादुरगढ़ के सैनिक नगर का प्रीत, दुर्गा कॉलोनी का संतोष व सैनिक नगर का सागर उर्फ चीता शामिल है।

    पूछताछ में सामने आया कि पुरानी रंजिश में इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। संतोष पर पहले भी हत्या का मामला दर्ज है, जो अभी जेल से आया हुआ था। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि अवैध हथियार कहां से लाए गए। रविवार को न्यायालय से आरोपितों को रिमांड पर लिया जाएगा।