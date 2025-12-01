Bahadurgarh News: रिटायर्ड बैंक कर्मी ही नेट बैंकिंग के लिए शातिर के झांसे में फंसे, 5.58 लाख रुपये गंवाए

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। सेक्टर-9ए में रहने वाले रिटायर्ड बैंक कर्मी ही नेट बैंकिंग सेवा के लिए अनजान शातिर के झांसे में फंस गए और एटीएम का पिन नंबर बताकर साढ़े पांच लाख से ज्यादा पैसे गंवा बैठे। शातिर ने उनके दो बैंक खातों से यह राशि उड़ा ली। मामला चार महीने पुराना है। शिकायत के आधार पर साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

सेक्टर-9ए निवासी देवेंद्र पंजाब नेशनल बैंक से एसए के पद से रिटायर हैं। वे 21 जुलाई को फेसबुक पर जानकारी लेने के लिए सर्च कर रहे थे। फिर पीएनबी वन ऐप का लिंक देखकर उस पर क्लिक कर दिया। वह लिंक अब उनके पास नहीं है। फिर अगले दिन उनके पास एक शख्स का फोन आया।

उसने अपना नाम योगेश बताया और बोला कि वह पीएनबी के द्वारका सेक्टर-10 आफिस से बोल रहा है। आपकी नेट बैंकिंग सेवा शुरू करनी है। देवेंद्र को यकीन हो गया। उस शख्स ने आधार व पैन नंबर मांगा तो देवेंद्र ने दे दिया। फिर अगले दिन उसी नंबर से फोन आया।