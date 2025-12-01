Bahadurgarh News: रिटायर्ड बैंक कर्मी ही नेट बैंकिंग के लिए शातिर के झांसे में फंसे, 5.58 लाख रुपये गंवाए
बहादुरगढ़ में एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी नेट बैंकिंग के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार हो गए। एक शातिर ने उनसे एटीएम पिन लेकर 5.58 लाख रुपये उड़ा लिए। देवेंद्र नामक यह व्यक्ति फेसबुक पर पीएनबी वन एप की जानकारी खोज रहा था, तभी उसे एक धोखेबाज का फोन आया जिसने पिन नंबर मांगकर खाते से पैसे निकाल लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। सेक्टर-9ए में रहने वाले रिटायर्ड बैंक कर्मी ही नेट बैंकिंग सेवा के लिए अनजान शातिर के झांसे में फंस गए और एटीएम का पिन नंबर बताकर साढ़े पांच लाख से ज्यादा पैसे गंवा बैठे। शातिर ने उनके दो बैंक खातों से यह राशि उड़ा ली। मामला चार महीने पुराना है। शिकायत के आधार पर साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
सेक्टर-9ए निवासी देवेंद्र पंजाब नेशनल बैंक से एसए के पद से रिटायर हैं। वे 21 जुलाई को फेसबुक पर जानकारी लेने के लिए सर्च कर रहे थे। फिर पीएनबी वन ऐप का लिंक देखकर उस पर क्लिक कर दिया। वह लिंक अब उनके पास नहीं है। फिर अगले दिन उनके पास एक शख्स का फोन आया।
उसने अपना नाम योगेश बताया और बोला कि वह पीएनबी के द्वारका सेक्टर-10 आफिस से बोल रहा है। आपकी नेट बैंकिंग सेवा शुरू करनी है। देवेंद्र को यकीन हो गया। उस शख्स ने आधार व पैन नंबर मांगा तो देवेंद्र ने दे दिया। फिर अगले दिन उसी नंबर से फोन आया।
इस बार शख्स बोला कि नैट बैंकिंग सेवा शुरू करने के लिए एटीएम का पिन नंबर बताना तो देवेंद्र ने नंबर बता दिया। इसके बाद उनके खातों से पैसे कटने शुरू हो गए। पीएनबी में उनके दो खाते हैं। दोनों से उस शातिर ने 5 लाख 58 हजार 900 रुपये निकाल लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
