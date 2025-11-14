Language
    चेयरपर्सन ने किया रेलवे अंडरपास मरम्मत कार्य का निरीक्षण, जल्द काम पूरा करने के दिए निर्देश

    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 12:40 PM (IST)

    बहादुरगढ़ में नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी ने रेलवे अंडरपास में चल रहे मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। लगभग डेढ़ महीने से बंद अंडरपास की मरम्मत से लोगों को काफी असुविधा हो रही है। रेलवे विभाग द्वारा सड़क की ऊपरी परत को नया बनाया जा रहा है और जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है। लाइटिंग सिस्टम भी दुरुस्त किया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी ने वीरवार को रेलवे अंडरपास में चल रहे मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। रेलवे अधिकारियों ने उन्हें बताया कि अंडरपास की सड़क मरम्मत का कार्य एक सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद इसे आमजन के लिए खोल दिया जाएगा।

    निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर चेयरपर्सन ने ठेकेदार व अधिकारियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए ताकि आमजन को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। अंडरपास करीब डेढ़ माह से मरम्मत के कारण बंद है, जिससे लाइनपार के लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को रोजाना वैकल्पिक रास्तों से गुजरना पड़ रहा है।

    चेयरपर्सन सरोज राठी की मांग पर रेलवे विभाग ओर से यहां विशेष मरम्मत कार्य शुरू किया गया था। अब चेयरपर्सन सरोज राठी ने मौके पर पहुंचकर कार्य की प्रगति का जायजा लिया और कुछ तकनीकी खामियों को तुरंत सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरम्मत कार्य को गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके।

    अंडरपास में सड़क की ऊपरी परत को नया बनाया जा रहा है, साथ ही जल निकासी की उचित व्यवस्था भी की जा रही है ताकि बरसात के दिनों में यहां पानी भरने की समस्या न हो। उन्होंने कहा कि अंडरपास में लाइटिंग सिस्टम भी दुरुस्त किया जाएगा। नगर परिषद की ओर से यहां नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इससे रात के समय लोगों को अंधेरे में चलने या वाहन चलाने में परेशानी नहीं होगी।

    इसके अलावा अंडरपास के शेड का कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे यहां बारिश या धूप के समय यात्रियों को सुरक्षित रास्ता मिल सके। निरीक्षण के दौरान चेयरपर्सन सरोज राठी ने बताया कि रेलवे अंडरपास की मरम्मत पूरी होने पर लोगों को काफी राहत मिलेगी। लंबे समय से अंडरपास बंद रहने से लोगों को असुविधा हो रही थी। इस दौरान नगर परिषद के वाइस चेयरमैन पालेराम शर्मा, स्टेशन अधीक्षक यशपाल मीणा, समाजसेवी रमेश राठी, पार्षद राजेश तंवर, मनमोहित गुप्ता और नगर परिषद के जेई आशीष व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।