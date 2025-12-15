Language
    झज्जर पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, सिपाही से इंस्पेक्टर तक 114 पुलिसकर्मी बदले

    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:19 PM (IST)

    हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। इस फेरबदल में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक कुल 114 पुलिसकर्मियों का तबादला ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। जिले में पुलिस महकमे को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए बड़ा फेरबदल किया गया है। पूरे जिले में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक कुल मिलाकर 114 पुलिसकर्मी इधर-उधर किए गए हैं। कई थानों के प्रभारी बदल दिए गए हैं।

    बहादुरगढ़ में शहर थाना प्रभारी और ट्रैफिक थाना प्रभारी बदले गए हैं। शहर थाना प्रभारी दिनकर यादव को जिला एंटी नारकोटिक्स सैल में प्रभारी लगाया गया है। जबकि अब तक नारकोटिक्स सैल इंचार्ज रहे इंस्पेक्टर जमील अहमद को उनकी जगह बहादुरगढ़ शहर थाना का प्रभारी लगाया गया है। बहादुरगढ़ के ट्रैफिक थाना प्रभारी महेश कुमार को साल्हावास थाना प्रभारी लगाया गया है।

    उनकी जगह सड़क सुरक्षा सैल के इंचार्ज रहे इंस्पेक्टर सतीश कुमार बहादुरगढ़ के ट्रैफिक थाना प्रभारी लगाए गए है। कुछ समय पहले भी सतीश कुमार इस पद पर रह चुके हैं। हालांकि पहले जो आदेश जारी हुए थे, उनमें बेरी थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर विकास कुमार का तबादला इस पद पर किया गया था। विकास कुमार भी यहां एसएचओ रहे थे, लेकिन बाद में सतीश कुमार को यह कमान दी गई।

    साल्हावास के एसएचओ हरेश कुमार को जिला मुख्यालय में भेजा गया है। एवीटी इंचार्ज सज्जन कुमार की जगह पीएसआइ जितेंद्र को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। साइबर थाना प्रभारी सोमबीर सिंह को झज्जर शहर का थाना प्रभारी लगाया गया है।

    इसके अलावा अनेक पुलिस कर्मियों को एक से दूसरे थाने भेजा गया है। कुछ को पुलिस लाइन भेजा गया है और अब तक पुलिस लाइन में रहे कुछ पुलिसकर्मियों को फील्ड में उतारा गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि निर्धारित समय के बाद तबादले पुलिस में प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है।