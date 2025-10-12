Bahadurgarh News: सप्लायर के टैंक से राहगीर ने पानी पीया तो मालिक ने बेरहमी से पीटा, रात को दम तोड़ा

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। लाइनपार थाना क्षेत्र में एक राहगीर ने वाटर सप्लायर के टैंकर से पानी पी लिया तो उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि खून की उल्टी तक आ गई। कुछ घंटों बाद उसने दम तोड़ दिया। मृतक के स्जवनों का आरोप है कि पुलिस काेई कार्रवाई नहीं कर रही है। हत्या के इस मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की जा रही है।उधर, पुलिस कह रही है कि उसे पुरानी चोट थी।

स्वजन इस मामले में कार्रवाई के लिए इधर-उधर भटकते रहे। दोपहर बाद तक पोस्टमार्टम भी लटका रहा। मृतक की पहचान छिकारा कालोनी में परिवार समेत रह रहे 26 वर्षीय रोहित के तौर पर हुई। उसका परिवार मूल रूप से शाहजहांपुर के अबदुल्लागंज का रहने वाला है। रोहित आठ भाई बहनों में से एक था। उसके पांच भाई और दो बहन हैं। वह भवन निर्माण कामगार था।

शुक्रवार को वह घर से काम की तलाश में निकला था। इस बीच उसने गली में आए वाटर सप्लायर के टैंक से पानी पी लिया तो ट्रैक्टर चालक उससे झगड़ा करने लगा। उस समय स्वजनों ने आकर बीच-बचाव किया और झगड़ा खत्म करवा दिया। इसके बाद वाटर सप्लायर चालक ने अपने मालिक के पास फोन कर दिया। बताया गया है कि वह अपने दो साथियों के साथ पहुंचा। उस समय रोहित काम न मिलने पर गली से घर आ रहा था।

वहीं पर वाटर सप्लायर ने उसको बेरहमी से पीटा। उसको पेट में कई बार लातें मारी। इतना पीटा कि रोहित को खून की उल्टी आ गई। इसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गया। सूचना पर स्वजन पहुंचे। पास में ही रोहित को क्लीनिक पर ले गए। दवा दिला दी। मगर उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। उसे उल्टी आती रही। मृतक की मां रामबहती ने बताया कि देर रात में जब रोहित की हालत बिगड़ गई तो उसे सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर में लेकर आए।

यहां पर उसकी मौत हो गई। रामबहती ने बताया कि जिस वाटर सप्लायर ने उसके बेटे को बेरहमी से पीटा, उसके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जब थाने में शिकायत लेकर पहुंचे तो पुलिस का कहना था कि डाक्टर उसके बेटे को दो दिन पुरानी चोट बता रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वह बिल्कुल ठीक था। वाटर सप्लायर की बेरहमी से पिटाई ने उसके बेटे की जान ली है।



