Bahadurgarh News: जल प्रदूषण रोकने को संयुक्त टीम की कार्रवाई, ड्रेन में सीधे डाले गए 12 सीवर कनेक्शन किए बंद
बहादुरगढ़ में जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए ड्रेन में सीधे डाले गए 12 सीवर कनेक्शनों को बंद कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि जल प्रदूषण के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। वायु प्रदूषण के साथ-साथ जल प्रदूषण को भी रोकने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) की ओर से कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में रविवार को एचएसपीसीबी, सिंचाई विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने 12 जगहों पर ऐसे सीवर कनेक्शन बंद कर दिए, जिनको सीधे ही मुंगेशपुर ड्रेन में डाला गया था। छुट्टी के दिन टीम निकली और एक-एक करके 12 कनेक्शन चिन्हित किए।
इससे ड्रेन के किनारे रहने वाले लोगों में हड़कंप मचा रहा। कनेक्शन काटने का कई जगह विरोध भी हुआ, मगर टीम ने कुछ न सुना। इन सीवर कनेक्शनों का पानी सीधे ड्रेन में न जाए, इसीलिए यह कार्रवाई की गई है। पिछले दिनों टीम ने ऐसे प्वाइंट चिन्हित किए थे, जहां से सीधे ही ड्रेन में दूषित पानी डाला गया था। यह समूची कवायद यमुना के जल को प्रदूषण से बचाने के लिए की जा रही है। ड्रेन में कहीं पर उभी सीवर और नालों का पानी सीधा डालने की मनाही है।
ड्रेन में सीधे डाले गए सीवर कनेक्शनों से ही वार्ड 18 में आई थी आफत
बारिश के मौसम में शहर के वार्ड 18 में जलभराव की जो आफत आई, उसका सबसे बड़ा कारण ड्रेन में अवैध रूप से सीधे डाले गए सीवर कनेक्शन ही थे। ड्रेन ओवरफ्लो होने के बाद गलियों से जो पानी आ रहा था, वह तो बंद करवा दिया गया था, लेकिन सीवर कनेक्शनों के जरिये जो पानी वार्ड में आ रहा था, उसकी रोकथाम आखिर तक नहीं हो पाई थी।
अगर ये कनेक्शन अवैध रूप से सीधे ड्रेन में न डाले गए होते तो शायद इतनी समस्या न आती। उस समय वार्ड के अन्य परिवारों ने भी इस दिशा में कार्रवाई की मांग उठाई थी। अब विभागों की संयुक्त टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई है। नगर परिषद के एमई जोगिंद्र सिंधु व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा ने बताया कि वायु प्रदूषण के साथ-साथ जल प्रदूषण रोकने को भी तत्परता से कार्यवाही की जा रही है।
28 जगहों पर ड्रेन के अंदर मिली थी अवैध निकासी
विगत में जब बहादुरगढ़ के अंदर मुंगेशपुर ड्रेन का निरीक्षण किया गया था तो 28 प्वाइंट ऐसे मिले थे, जहां पर बिना ट्रीट किए ही नालों, सीवर का पानी ड्रेन के अंदर डाला जा रहा था। यह नियम के विरुद्ध है। ऐसे में अब प्रशासन की ओर से संयुक्त टीम के जरिये इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शुरूआत में 12 प्वाइंट पर ड्रेन के अंदर दूषित जल की निकासी रोकी गई है। बाकी जगहों पर भी शीघ्र ही यह काम होगा।
