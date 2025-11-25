Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहादुरगढ़ में जमकर गरजा बुलडोजर, नगर परिषद के दस्ते ने अवैध कॉलोनी को किया ध्वस्त

    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 02:41 PM (IST)

    बहादुरगढ़ में नगर परिषद ने एक और अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई करते हुए कई निर्माण ध्वस्त किए। विकास नगर के पास तीन एकड़ में बन रही इस कॉलोनी में प्लाटों की डीपीसी तोड़ी गई और रास्तों को नष्ट किया गया। नगर परिषद ने लोगों से यहां प्लॉट न खरीदने की अपील की है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    लाइनपार एरिया में अवैध कॉलोनी के प्लॉटों को तोड़ती जेसीबी।

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। नगर परिषद की सीमा में अवैध रूप से विकसित की जा रही एक और कॉलोनी में सोमवार को नप के दस्ते की ओर से तोड़फोड़ की गई। यहां पर कई प्लॉटों की डीपीसी उखाड़ दी गई। मिट्टी डालकर रोड बनाने के लिए जो नेटवर्क तैयार किया गया था, उसको भी उखाड़ दिया गया। साथ ही लोगों से अपील की है कि कोई भी यहां पर प्लॉट न खरीदे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सप्ताह भर के अंदर नगर परिषद की ओर से यह दूसरी कार्रवाई की गई है। सोमवार को नप का दस्ता लाइनपार क्षेत्र के विकास नगर के पास अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी में जेसीबी लेकर पहुंचा और प्लॉटों की डीपीसी को तोड़ना शुरू किया। कॉलोनी में अभी पक्के रोड तो नहीं बने थे, लेकिन मिट्टी डालकर नेटवर्क तैयार किया गया था। इसको पूरी तरह से नप के दस्ते ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया।

    नगर परिषद के एमई जोगिंद्र सिंधु और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। एमई जोगिंद्र सिंधु ने बताया कि विकास नगर में करीब तीन एकड़ में यह अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इसका पता लगने पर सोमवार को यहां अवैध रूप से किया गया निर्माण तोड़ दिया गया।

    उन्होंने बताया कि नगर परिषद की सीमा के अंदर अवैध कॉलोनी को विकसित होने से रोकने का जिम्मा नगर परिषद का है। इसी कारण यह कार्रवाई की गई। विगत में जिला उपायुक्त की ओर से भी लोगों से अपील की गई थी कि वे किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लाट न खरीदें। पांच दिन पहले नगर परिषद ने सेक्टर 2 के सामने भी इसी तरह से विकसित की गई अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ की थी।