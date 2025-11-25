बहादुरगढ़ में जमकर गरजा बुलडोजर, नगर परिषद के दस्ते ने अवैध कॉलोनी को किया ध्वस्त

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। नगर परिषद की सीमा में अवैध रूप से विकसित की जा रही एक और कॉलोनी में सोमवार को नप के दस्ते की ओर से तोड़फोड़ की गई। यहां पर कई प्लॉटों की डीपीसी उखाड़ दी गई। मिट्टी डालकर रोड बनाने के लिए जो नेटवर्क तैयार किया गया था, उसको भी उखाड़ दिया गया। साथ ही लोगों से अपील की है कि कोई भी यहां पर प्लॉट न खरीदे।

सप्ताह भर के अंदर नगर परिषद की ओर से यह दूसरी कार्रवाई की गई है। सोमवार को नप का दस्ता लाइनपार क्षेत्र के विकास नगर के पास अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी में जेसीबी लेकर पहुंचा और प्लॉटों की डीपीसी को तोड़ना शुरू किया। कॉलोनी में अभी पक्के रोड तो नहीं बने थे, लेकिन मिट्टी डालकर नेटवर्क तैयार किया गया था। इसको पूरी तरह से नप के दस्ते ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया।

नगर परिषद के एमई जोगिंद्र सिंधु और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। एमई जोगिंद्र सिंधु ने बताया कि विकास नगर में करीब तीन एकड़ में यह अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इसका पता लगने पर सोमवार को यहां अवैध रूप से किया गया निर्माण तोड़ दिया गया।