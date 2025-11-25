Language
    बहादुरगढ़ में जिम गए फाइनेंसर की सिर में रॉड मारकर हत्या, कहासुनी में हुई वारदात

    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 02:32 PM (IST)

    बहादुरगढ़ में एक जिम में कसरत करने गए कर्मजीत नामक एक व्यक्ति की सिर में रॉड मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का दोस्त और जिम संचालक सुनील फरार है, जिस पर हत्या का आरोप है। पुलिस के अनुसार, दो दिन पहले कर्मजीत और सुनील के बीच कहासुनी हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो से हत्याकांड का संबंध तलाश रही है।

    फाइनेंसर की हत्या के मामले में पुलिस से बात करते स्वजन व ग्रामीण। जागरण

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। लाइनपार एरिया में स्थित एक जिम में कसरत के लिए गए युवक की सिर में रॉड मारकर हत्या कर दी गई। उसका लहूलुहान हालत में शव मिला। घटना के बाद से मृतक का दोस्त जिम संचालक फरार है। उसी पर हत्या का आरोप है। वह रिटायर्ड आइएएस अधिकारी के परिवार से है। दो दिन पहले मृतक व जिम संचालक के बीच कहासुनी हुई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    मृतक कर्मजीत (39) जाखौदा गांव का रहने वाला था और खेतीबाड़ी व फाइनेंस का काम करता था। आरोपित सुनील जोवल का परिवार भी इसी गांव से है और फिलहाल लाइनपार के शंकर गार्डन में रहता है। घर के ऊपर ही जिम बना रखा है। मृतक कर्मजीत यहां डेढ़ साल से आ रहा था।

    सोमवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे कर्मजीत जिम में पहुंचा था। तब उसकी हत्या की गई। वह जिम में अकेला था। घर से परिवार के सदस्य फोन करते रहे। बाद में आकर देखा तो जिम के अंदर खून से लथपथ मृत पड़ा था। सिर फटा हुआ था। इस बीच पुलिस को भी सूचना मिली। बताते हैं कि आरोपित ने ही अपने परिवार के पास फोन करके बताया तो उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। बाद में मृतक के भाई नीरज के बयान पर सुनील पर केस दर्ज किया।

    उसने बताया है कि दो-तीन दिन पहले कर्मजीत व सुनील में कहासुनी हुई थी। वारदात में उसके साथी भी शामिल होने का शक है। मौके पर एफएसएल टीम ने भी जांच की। शाम को सिविल अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद परिवार को शव सौंपा गया। आरोपित की गिरफ्तारी पर खुलेगा राज: अभी तो आरोपित जिम संचालक सुनील फरार है। उसकी गिरफ्तारी पर ही पूरा राज खुलेगा।

    बताते हैं कि कर्मजीत पहले जिम में सुबह सात बजे के आसपास आता था। अब कुछ दिनों से वह अपने बेटे को अकादमी में छोड़ने के लिए जल्दी आने लगा था। इसी कारण खुद भी जिम में जल्दी पहुंचता था। परिवार ने तो कहासुनी की रंजिश में वारदात की बात कही है, लेकिन कर्मजीत का जिम में निरंतर आना जारी था।

    ऐसे में कहासुनी के साथ कोई और वजह थी या नहीं, यह आरोपित सुनील ही जानता है। जिम में सीसीटीवी कैमरे भी हैं, लेकिन पुलिस को अभी फुटेज नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि कैमरे का पासवर्ड सुनील के पास ही है। इधर, मृतक कर्मजीत दो भाईयों में छोटा था। उसके दो बच्चे हैं।

    वायरल वीडियो से कनेक्शन तलाश रही पुलिस

    कर्मजीत की हत्या से पहले वायरल एक वीडियो से पुलिस इस मामले का कनेक्शन तलाश रही है। आरोपित सुनील की एक युवती से प्रेम विवाह की बात सामने आ रही है और उसी युवती की कई मिनट की एक बातचीत की वीडियो वायरल है, इसमें एक शख्स उससे सवाल कर रहा है और युवती रोते हुए जवाब दे रही है। हालांकि मृतक कर्मजीत का इस वीडियो में कोई जिक्र नहीं है।

    वीडियो में युवती से करने वाला सुनील है या कोई और, इसकी पुष्टि पुलिस ने अभी नहीं की है, लेकिन वीडियो को देखने वाले लोगों का कहना है कि यह सुनील द्वारा ही बनाकर वायरल की गई है। वीडियो में युवती से बार-बार एक ही सवाल किया जा रहा है कि शादी किसी से और प्रेम किसी ओर से क्यों। फिर युवती से ही किसी के पास फोन भी करवाया जाता है।

    इस वीडियो के वायरल होने के बाद संबंधित युवती ने भी जहरीला पदार्थ निगल लिया। उसे ट्रामा सेंटर में लाया गया। बाद में उसकी हालात ठीक होने पर घर भेज दिया। यह पूरा मामला भी पुलिस के संज्ञान में है, लेकिन इस वायरल वीडियो से कर्मजीत हत्याकांड का कोई कनेक्शन है या नहीं, इसका जवाब आरोपित सुनील के पास ही मिल पाएगा।

    मृतक के भाई की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। जिम संचालक सुनील पर हत्या का आरोप है। वह फरार है। जिम से सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली है। जिस वायरल वीडियो की बात सामने आई है, उसका इस हत्याकांड से कोई लिंक है या नहीं, इसका पता जांच के दौरान लगेगा।


    -परमजीत, एसएचओ, लाइनपार थाना, बहादुरगढ़