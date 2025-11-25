बहादुरगढ़ में जिम गए फाइनेंसर की सिर में रॉड मारकर हत्या, कहासुनी में हुई वारदात

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। लाइनपार एरिया में स्थित एक जिम में कसरत के लिए गए युवक की सिर में रॉड मारकर हत्या कर दी गई। उसका लहूलुहान हालत में शव मिला। घटना के बाद से मृतक का दोस्त जिम संचालक फरार है। उसी पर हत्या का आरोप है। वह रिटायर्ड आइएएस अधिकारी के परिवार से है। दो दिन पहले मृतक व जिम संचालक के बीच कहासुनी हुई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतक कर्मजीत (39) जाखौदा गांव का रहने वाला था और खेतीबाड़ी व फाइनेंस का काम करता था। आरोपित सुनील जोवल का परिवार भी इसी गांव से है और फिलहाल लाइनपार के शंकर गार्डन में रहता है। घर के ऊपर ही जिम बना रखा है। मृतक कर्मजीत यहां डेढ़ साल से आ रहा था।

सोमवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे कर्मजीत जिम में पहुंचा था। तब उसकी हत्या की गई। वह जिम में अकेला था। घर से परिवार के सदस्य फोन करते रहे। बाद में आकर देखा तो जिम के अंदर खून से लथपथ मृत पड़ा था। सिर फटा हुआ था। इस बीच पुलिस को भी सूचना मिली। बताते हैं कि आरोपित ने ही अपने परिवार के पास फोन करके बताया तो उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। बाद में मृतक के भाई नीरज के बयान पर सुनील पर केस दर्ज किया।

उसने बताया है कि दो-तीन दिन पहले कर्मजीत व सुनील में कहासुनी हुई थी। वारदात में उसके साथी भी शामिल होने का शक है। मौके पर एफएसएल टीम ने भी जांच की। शाम को सिविल अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद परिवार को शव सौंपा गया। आरोपित की गिरफ्तारी पर खुलेगा राज: अभी तो आरोपित जिम संचालक सुनील फरार है। उसकी गिरफ्तारी पर ही पूरा राज खुलेगा।

बताते हैं कि कर्मजीत पहले जिम में सुबह सात बजे के आसपास आता था। अब कुछ दिनों से वह अपने बेटे को अकादमी में छोड़ने के लिए जल्दी आने लगा था। इसी कारण खुद भी जिम में जल्दी पहुंचता था। परिवार ने तो कहासुनी की रंजिश में वारदात की बात कही है, लेकिन कर्मजीत का जिम में निरंतर आना जारी था।

ऐसे में कहासुनी के साथ कोई और वजह थी या नहीं, यह आरोपित सुनील ही जानता है। जिम में सीसीटीवी कैमरे भी हैं, लेकिन पुलिस को अभी फुटेज नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि कैमरे का पासवर्ड सुनील के पास ही है। इधर, मृतक कर्मजीत दो भाईयों में छोटा था। उसके दो बच्चे हैं।

वायरल वीडियो से कनेक्शन तलाश रही पुलिस कर्मजीत की हत्या से पहले वायरल एक वीडियो से पुलिस इस मामले का कनेक्शन तलाश रही है। आरोपित सुनील की एक युवती से प्रेम विवाह की बात सामने आ रही है और उसी युवती की कई मिनट की एक बातचीत की वीडियो वायरल है, इसमें एक शख्स उससे सवाल कर रहा है और युवती रोते हुए जवाब दे रही है। हालांकि मृतक कर्मजीत का इस वीडियो में कोई जिक्र नहीं है।

वीडियो में युवती से करने वाला सुनील है या कोई और, इसकी पुष्टि पुलिस ने अभी नहीं की है, लेकिन वीडियो को देखने वाले लोगों का कहना है कि यह सुनील द्वारा ही बनाकर वायरल की गई है। वीडियो में युवती से बार-बार एक ही सवाल किया जा रहा है कि शादी किसी से और प्रेम किसी ओर से क्यों। फिर युवती से ही किसी के पास फोन भी करवाया जाता है।