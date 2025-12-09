बहादुरगढ़ में कार की टक्कर से तैराकी कोच की मौत, बालौर बाईपास के पास देर रात हुई घटना

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। हरियाणा के बहादुरगढ़ में सोमवार रात को एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में स्विमिंग कोच की मौत हो गई। घटना के बाद से उनके परिवार में कोहराम मचा है।

जानकारी के अनुसार, बहादुरगढ़ में बालौर बाईपास फ्लाईओवर पर सोमवार रात को यह दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार चालक ने कोच को टक्कर मारी। मृतक कोच नवनीत दिल्ली का रहने वाला था।

शुरुआती जांच में पता चला कि नवनीत दिल्ली शिक्षा विभाग में कोच था और बहादुरगढ़ की एचएल सिटी में भी अभ्यास कराने आता था। सोमवार रात एचएल सिटी से घर जाते वक्त हादसे का शिकार हो गया।