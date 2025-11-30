बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल में पीपीपी मोड पर जल्द शुरू होगी सीटी स्कैन सुविधा, मरीजों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। शहर के सिविल अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा पीपीपी मोड पर जल्द शुरू होगी। इसके लिए कवायद तेज हो गई है। अस्पताल प्रबंधन ने इसके लिए पुरानी बिल्डिंग का एक हिस्सा चिन्हित कर रखा है। अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा भी इसी मोड पर पहले से चल रही है। यह सुविधा शुरू होने से लोगों को सीटी स्कैन की सुविधा बाजार से सकती दरों पर मिल सकती है।

वैसे तो सिविल अस्पताल में छह मंजिला इमारत बन रही है और इसके पूरा होने से कई और सुविधाएं शुरू होंगी, लेकिन सरकार के स्तर पर सीटी स्कैन की सुविधा का प्रस्ताव तो वहां पर नहीं है। यह अलग बात है कि पीजीआइ की तर्ज पर मेडिकल के कुछ और कोर्स की पढ़ाई यहां पर शुरू हो सकती है।

अस्पताल परिसर में ट्रामा सेंटर बने हुए तो कई साल हो चुके हैं, लेकिन ट्रामा सेंटर जैसी सुविधा यहां पर नहीं है। जबकि सड़क दुर्घटना से लेकर दूसरे मामलों में गंभीर मरीजों को यहां पर लाया जाता है। जरूरी सुविधा न होने की स्थिति में ऐसे मरीजों को यहां से रेफर कर दिया जाता है। जिन मरीजों को सीटी स्कैन टेस्ट की जरूरत पड़ती है वे भी रेफर किए जाते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसी सरकारी सुविधा नहीं है।

इस स्थिति को देखते हुए ही सिविल अस्पताल प्रबंधन ने पीपीपी मोड पर यहां सीटी स्कैन की सुविधा शुरू करने पर कदम बढ़ा रखे हैं। एक दिन पहले ही अस्पताल प्रबंधन के साथ संबंधित कंपनी के प्रतिनिधियों ने पुरानी बिल्डिंग का एरिया देखा। इसी बिल्डिंग में डायलिसिस की सुविधा भी पीपीपी मोड पर चल रही है। इसका मरीजों का फायदा मिल रहा है।

यह है पीपीपी मोड पीपीपी यानी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें सरकारी व निजी क्षेत्र की कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौता होता है। इसके तहत निजी कंपनी द्वारा व्यवस्था की जाती है। उसमें सरकार की भागीदारी भी रहती है। इसका फायदा यह मिलता है कि बाजार भाव से कम दरों पर लोगों को सुविधा मिल जाती है। सिविल अस्पताल में जब पीपीपी मोड पर एमआरआइ और सीटी स्कैन की व्यवस्था होगी तो कम दरों पर लोगों को ये टेस्ट कराने की सुविधा मिलेगी।