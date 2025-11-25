Bahadurgarh News: बस पलटने के मामले में केस दर्ज नहीं, पुलिस बोली- टायर फटने से हुआ हादसा 

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। नेशनल हाइवे-9 पर रविवार की शाम सोनीपत से बहादुरगढ़ आ रही प्राइवेट बस के डिवाइडर पर चढ़ने के बाद पलटने के मामले में अभी कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि किसी घायल के द्वारा कार्रवाई के लिए शिकायत की बात सामने नहीं आई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब तक की पूछताछ में बस का एक टायर फटने और उसके बाद यह घटना होने की बात कही गई है। सभी घायलों के बयान दर्ज नहीं हो सके है। सभी के बयान के बाद ही इसमें अंतिम कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि इस हादसे में बस में सवार 26 यात्री जख्मी हो गए थे। इनमें कई बच्चे व महिलाएं भी हैं। ज्यादातर बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। तीन घायलों को रोहतक पीजीआइ रेफर किया गया था। यात्रियों का आरोप था कि बस चालक मोबाइल पर बात कर रहा था, तब यह घटना हुई, अभी पुलिस ने इस बात की पुष्ट नहीं की है। पुलिस को वह बस चालक मिल गया है। उसको भी चोट लगी है।

यह हुई थी घटना केएमपी एक्सप्रेस-वे के एंट्री प्वाइंट के पास यह घटना हुई। उस समय बस में 35 से ज्यादा यात्री थे। सोनीपत मार्ग से बस हाइवे पर चढ़ी ही थी और कुछ दूरी पर चलकर अचानक डिवाइडर पर चढ़ी। इसके बाद बस ने दो पलटी गई और टायर ऊपर हो गए।

घटना से चीख-पुकार मच गई थी। घायलों को शीशे तोड़कर बस के अंदर से निकाला गया था। घटना में घायल हुए कई यात्रियों ने बताया था कि चालक ड्राइविंग के दौरान फोन सुन रहा था, जिसकी वजह से यह घटना हुई।

प्राइवेट बस चालकों पर अक्सर लगते हैं लापरवाही के आरोप लोगों का कहना है कि प्राइवेट बस चालकों की सड़कों पर नियमों के प्रति बेपरवाही की बात अक्सर सामने आती हैं। क्षेत्र में प्राइवेट बसों के कारण कई जानलेवा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। विगत में एक बिजली कर्मी को प्राइवेट बस के अंदर से धक्का देकर गिराने और सड़क पर उसका सिर फटने से मौत की घटना भी हुई थी।