Bahadurgarh News: बस पलटने के मामले में केस दर्ज नहीं, पुलिस बोली- टायर फटने से हुआ हादसा
बहादुरगढ़ में नेशनल हाइवे-9 पर बस पलटने के मामले में अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में बस का टायर फटने से हादसा हुआ। दुर्घटना में 26 यात्री घायल हुए, जिनमें से तीन को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। यात्रियों ने बस चालक पर मोबाइल पर बात करने का आरोप लगाया है, जिसकी जाँच जारी है।
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। नेशनल हाइवे-9 पर रविवार की शाम सोनीपत से बहादुरगढ़ आ रही प्राइवेट बस के डिवाइडर पर चढ़ने के बाद पलटने के मामले में अभी कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि किसी घायल के द्वारा कार्रवाई के लिए शिकायत की बात सामने नहीं आई।
अब तक की पूछताछ में बस का एक टायर फटने और उसके बाद यह घटना होने की बात कही गई है। सभी घायलों के बयान दर्ज नहीं हो सके है। सभी के बयान के बाद ही इसमें अंतिम कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि इस हादसे में बस में सवार 26 यात्री जख्मी हो गए थे। इनमें कई बच्चे व महिलाएं भी हैं। ज्यादातर बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। तीन घायलों को रोहतक पीजीआइ रेफर किया गया था। यात्रियों का आरोप था कि बस चालक मोबाइल पर बात कर रहा था, तब यह घटना हुई, अभी पुलिस ने इस बात की पुष्ट नहीं की है। पुलिस को वह बस चालक मिल गया है। उसको भी चोट लगी है।
यह हुई थी घटना
केएमपी एक्सप्रेस-वे के एंट्री प्वाइंट के पास यह घटना हुई। उस समय बस में 35 से ज्यादा यात्री थे। सोनीपत मार्ग से बस हाइवे पर चढ़ी ही थी और कुछ दूरी पर चलकर अचानक डिवाइडर पर चढ़ी। इसके बाद बस ने दो पलटी गई और टायर ऊपर हो गए।
घटना से चीख-पुकार मच गई थी। घायलों को शीशे तोड़कर बस के अंदर से निकाला गया था। घटना में घायल हुए कई यात्रियों ने बताया था कि चालक ड्राइविंग के दौरान फोन सुन रहा था, जिसकी वजह से यह घटना हुई।
प्राइवेट बस चालकों पर अक्सर लगते हैं लापरवाही के आरोप
लोगों का कहना है कि प्राइवेट बस चालकों की सड़कों पर नियमों के प्रति बेपरवाही की बात अक्सर सामने आती हैं। क्षेत्र में प्राइवेट बसों के कारण कई जानलेवा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। विगत में एक बिजली कर्मी को प्राइवेट बस के अंदर से धक्का देकर गिराने और सड़क पर उसका सिर फटने से मौत की घटना भी हुई थी।
लोगों का कहना है कि निर्धारित रूट पर न चलना, कहीं भी सड़क पर बसों को खड़े रखना, गलत साइड में चलना, तेज गति में चलना, गलत ढंग से वाहनों को ओवरटेक करना समेत कई तरह के नियमों का उल्लंघन इन प्राइवेट बस चालकों की आदत है, लेकिन पुलिस-प्रशासन की ओर से इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती।
सभी घायलों के बयान दर्ज नहीं हो पाए। कुछ घर चले गए और जो रेफर किए वे मिलेे नहीं। अभी तक की जांच में बस का ड्राइवर साइड का टायर फटने से यह घटना होन की बात सामने आई है।
- राजेश कुमार, एसएचओ, आसौदा थाना, बहादुरगढ़
