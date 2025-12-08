Language
    बहादुरगढ़ में हथियारबंद बदमाश निर्माणाधीन ESIC अस्पताल में घुसे, सुरक्षाकर्मियों को बंधक बना 18 लाख का तांबा लूटा

    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 04:04 PM (IST)

    बहादुरगढ़ में हथियारबंद बदमाशों ने निर्माणाधीन ESIC अस्पताल में घुसकर सुरक्षाकर्मियों को बंधक बनाया और 18 लाख रुपये का तांबा लूट लिया। पुलिस मामले की ...और पढ़ें

    Hero Image

    निर्माणाधीन ईएसआई अस्पताल के क्वार्टरों में बना स्टोर, जहां से तांबे की प्लेट और वायर निकाली। जागरण

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। कसार गांव के पास निर्माणाधीन ईएसआई अस्पताल में रात के समय 10 से ज्यादा हथियारबंद बदमाश घुस गए और सुरक्षाकर्मियों को बंधक बनाकर लगभग 18 लाख कीमत का तांबा लूट लिया गया। 5 और 6 दिसंबर की रात ढाई बजे इस वारदात को अंजाम दिया।

    अस्पताल परिसर में बनी मैस में सुरक्षाकर्मियो को बांधे रखा और स्टोर रूम का ताला तोड़कर माल ले गए। जाते समय सुरक्षाकर्मियो के हाथ-पांव खोले और धमकी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तीनों सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ की गई है। सुरक्षा कर्मी गोलू व राजन तो मध्यप्रदेश से हैं, जबकि तीसरा नरेश पंजाब के होशियारपुर से है।

    जिस वक्त बदमाश घुसे उस दौरान गोलू व नरेश मैस में चाय पी रहे थे। जबकि राजन परिसर में था। पीछे के रास्ते से आए बदमाशों में से चार ने तो सुरक्षाकर्मियों के हाथ-पांव बांधे और बाकी बदमाश अस्पताल के पीछे की तरफ स्टाफ कवार्टरों में बने स्टोर रूम में पहुंचे और ताला तोड़कर माल निकाला। यहां से लगभग 500 किलो वजन की कापर प्लेट व स्ट्रिप और 37 हजार मीटर कापर वायर ले गए।

    इस माल की कीमत लगभग 18 लाख रुपये है। बदमाशों ने अपने ही गमछों से गार्डों के हाथ पांव बांधे और जाते समय गमछों को खोल ले गए। साथ ही धमकी दी कि अगर यहां से हिले और किसी को सूचना दी तो जान से मार देंगे।

    बदमाशों के जाने के बाद सुरक्षाकर्मियों ने साइट इंजीनियर व कंपनी के अन्य पदाधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। साइट इंजीनियर राजकिशोर शुक्ला की शिकायत पर सेक्टर-6 थाना में केस दर्ज किया गया है।

    पीछे की तरफ नहीं है दीवार, वहीं से आए बदमाश

    निर्माणाधीन अस्पताल की चारदीवारी का कुछ हिस्सा अभी नहीं बना है। यहां पर जमीनी विवाद है। यह हिस्सा खुला पड़ा था। बदमाश यहीं से दाखिल हुए। उनके पास तेजधार हथियार थे। अस्पताल के इसी हिस्से में ही मैस बना है। जहां सुरक्षाकर्मी थे। सुरक्षाकर्मी नरेश ने बताया कि अचानक से बदमाश हमारे ऊपर टूट पड़े तो कुछ सूझा नहीं। मैंने टोप पहन रखा था।

    एक बदमाश ने वह टोप ही नीचे खींचकर मेरा मुंह ढक दिया। फिर पीछे की तरफ हाथ बांध दिए। धमकी दी कि अगर हिल भी गए तो जान से मार देंगे। डर के मारे हम तीनों बंधक बने वहीं दुबके रहे। जाते समय बदमाशों ने हमे खोला। फिर चेक किया तो स्टोर रूम का ताला टूटा हुआ था। जितना माल लूटा, वह कौनसी गाड़ी में ले गए, इसका पता नहीं चला है। जिस तरफ से बदमाश आए थे, उधर के हिस्से में कहीं सीसीटीवी लगा है या नहीं, इसका पता किया जा रहा है।

    बदमाशों को कैसे लगी भनक, इस पर सवाल

    निर्माणाधीन अस्पताल में कापर का माल कहां पर रखा हुआ है। स्टोर कहां पर है। इसकी जानकारी बदमाशों को कैसे थी, इस पर सवाल है। ऐसे में शक है कि या तो किसी ने बदमाशों को खबर दी या फिर बदमाशों में से काेई पहले यहां पर काम कर चुका होगा, तभी बदमाशों को पूरे परिसर की जानकारी थी। पुलिस को भी ऐसा ही शक है।

    बदमाशों ने करीब डेढ़ घंटे तक सुरक्षाकर्मियों को बंधक बनाकर रखा और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई है। उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही लुटेरों का पता लगाएगी।


    -नवदीप शर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, निर्माण एजेंसी, ईएसआइ अस्पताल

    शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। कुछ जानकारी पुलिस को मिली है। आसपास के एरिया से सीसीटीवी फुटेज चेक की जा रही है।


    -दीपक कुमार, एसएचओ, सेक्टर-6 थाना, बहादुरगढ़