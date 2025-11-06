बहादुरगढ़ में मौसम साफ होने से राहत की सांस, पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम की सेहत हुई खराब

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। दो दिनों से क्षेत्र में मौसम साफ है। इससे लोगों को राहत की सांस मिली है, लेकिन प्रदूषण का स्तर मांपने वाले एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम की सेहत खराब हो गई है। लघु सचिवालय में लगे इस सिस्टम में तकनिकि दिक्कत आने से यह प्रदूषण की सही रिपोर्ट नहीं दे रहा है। दो दिन से ग्रीन कैटेगरी में ही एक्यूआई दिखा रहा है।

मंगलवार को तो सीपीसीबी की ओर से जारी बुलेटिन में बहादुरगढ़ का औसतन एक्यूआई 57 माइक्रोग्राम दर्ज था। यह रिपोर्ट इसी सिस्टम के आधार पर दी गई, जबकि बुधवार को औसतन 48 दर्ज किया गया। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि सिस्टम में कोई तकनीकि खराबी आ गई है, इसलिए यह सही रिपोर्ट नहीं दिखा रहा है।

बोर्ड के एसडीओ अमित दहिया ने बताया कि इसके लिए इंजीनियर बुलाए गए हैं। वीरवार को इसको ठीक कराया जाएगा। वैसे तो दो दिनों से हवा चल रही है। मौसम भी बेहद साफ है। ऐसे में प्रदूषण का स्तर वैसे तो काफी कम ही है, लेकिन सिस्टम में खराबी आने के कारण इसका पता नहीं चल रहा है।