    बहादुरगढ़ में वायु प्रदूषण रोकने को लेकर एक्शन, संयुक्त टीम ने प्लास्टिक की छह यूनिट कराई बंद

    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:11 PM (IST)

    बहादुरगढ़ में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। टीम ने अवैध रूप से चल रही प्लास्टिक की छह इकाइयों को बंद करा दिया है। यह कदम प्रदूषण की रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाया गया है।

    अवैध से चलती मिली प्लास्टिक यूनिट में कार्रवाई करती संयुक्त टीम। एचसीपीसीबी

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। प्रदूषण की रोकथाम को लेकर लगातार चल रही निगरानी के बीच एक बार फिर संयुक्त टीम ने अवैध रूप से चल रही प्लास्टिक की छह यूनिटें पकड़ी हैं। इनको तुरंत बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इन यूनिटों में प्लास्टिक को प्रोसेस किया जा रहा था, जिससे भारी मात्रा में प्रदूषण फैल रहा था। इसके लिए न तो कोई अनुमति ली गई और न ही प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए।

    दरअसल, प्रदूषण की रोकथाम के लिए विशेष टीम गठित की गई है। इस टीम की ओर से परनाला गांव के पास चल रही इन प्लास्टिक यूनिटों में एक के बाद एक छापेमारी की गई। सभी में एक जैसा कार्य हो रहा था और अनुमति कहीं पर भी नहीं ली गई थी। इस पर टीम ने आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई।

    निरीक्षण के लिए पहुंची टीम में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एसडीओ अमित, नगर परिषद के एमई जोगिंद्र सिंधु प्रमुख रूप से शामिल रहे। इसके अलावा पुलिस, बिजली निगम और अन्य विभागों के भी अधिकारी थे।

    जांच के दौरान पता चला कि अवैध रूप से चल रही इन यूनिटों से न केवल वायु बल्कि जल प्रदूषण भी हो रहा था। इनसे निकलने वाला धुआं और दूषित पानी बड़े स्तर पर प्रदूषण की वजह बन रहा था। ऐसे में इन सभी यूनिटों के संचालकों को नोटिस जारी करते हुए आदेश दिए कि इनको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए। इनको सील भी किया जाएगा।

    पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

    इससे पहले भी संयुक्त टीम की ओर से आसौदा के आसपास अवैध रूप से चल रही औद्योगिक यूनिट पकड़ी गई थी। उनको सील किया गया था। हाल ही में एक आरटीआइ के जवाब में बोर्ड ने जानकारी दी थी कि नियमों का पालन न करने की एवज में कुछ महीने के अंदर बहादुरगढ़ में 80 यूनिट सील की गई हैं। फिर भी अवैध गतिविधियां जारी है।

     

    प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रयास जारी हैं। संयुक्त टीम लगातार निगरानी कर रही है। जहां पर भी यूनिट अवैध रूप से चलती हुई मिली तो उसको बंद कराया गया है।

    - शैलेंद्र अरोड़ा, क्षेत्रीय अधिकारी, एचसीपीसीबी, बहादुरगढ़