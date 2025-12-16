Bahadurgarh News: ESI अस्पताल से 18 लाख के तांबे की लूट का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 आरोपितों को दबोचा

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। कसार गांव के पास निर्माणाधीन ईएसआइ अस्पताल में सुरक्षाकर्मियों को बंधक बनाकर लगभग 18 लाख कीमत के तांबे की लूट का मामला सुलझ गया है। इसमें पांच आरोपितों को पकड़ा गया है। इनको न्यायालय ने छह दिन के रिमांड पर सौंपा है। इनसे पूछताछ की जा रही है।

आरोपितों में से एक ने वारदात से दो दिन पहले यहां काम करने के बहाने से रेकी की और फिर साथियों से मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। पकड़े गए आरोपितों में विशाल, इमरान, प्रशांत, सूर्यकांत, व शान मलिक शामिल हैं।

ये अलग-अलग जगह के रहने वाले हैं। पुलिस इस गिरोह का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड खंगाल रही है कि पहले भी इन्होंने ऐसी वारदात तो नहीं की है। जो अभी फरार हैं, उनकी तलाश के साथ ही लूटे गए तांबे की बरामदगी के लिए पुलिस जुटी है।

अस्पताल में 5-6 दिसंबर की रात हुई थी वारदात इस वारदात को रात ढाई बजे अंजाम दिया गया था। अस्पताल परिसर में बनी मैस में सुरक्षाकर्मियो को बांधे रखा और स्टोर रूम का ताला तोड़कर माल ले गए थे। अस्पताल में सुरक्षा कर्मी गोलू व राजन मध्यप्रदेश से हैं, जबकि तीसरा नरेश पंजाब के होशियारपुर से है। जिस वक्त बदमाश घुसे उस दौरान गोलू व नरेश मैस में चाय पी रहे थे। जबकि राजन परिसर में था।