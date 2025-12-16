Language
    Bahadurgarh News: ESI अस्पताल से 18 लाख के तांबे की लूट का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 आरोपितों को दबोचा

    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:55 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। कसार गांव के पास निर्माणाधीन ईएसआइ अस्पताल में सुरक्षाकर्मियों को बंधक बनाकर लगभग 18 लाख कीमत के तांबे की लूट का मामला सुलझ गया है। इसमें पांच आरोपितों को पकड़ा गया है। इनको न्यायालय ने छह दिन के रिमांड पर सौंपा है। इनसे पूछताछ की जा रही है।

    आरोपितों में से एक ने वारदात से दो दिन पहले यहां काम करने के बहाने से रेकी की और फिर साथियों से मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। पकड़े गए आरोपितों में विशाल, इमरान, प्रशांत, सूर्यकांत, व शान मलिक शामिल हैं।

    ये अलग-अलग जगह के रहने वाले हैं। पुलिस इस गिरोह का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड खंगाल रही है कि पहले भी इन्होंने ऐसी वारदात तो नहीं की है। जो अभी फरार हैं, उनकी तलाश के साथ ही लूटे गए तांबे की बरामदगी के लिए पुलिस जुटी है।

    अस्पताल में 5-6 दिसंबर की रात हुई थी वारदात

    इस वारदात को रात ढाई बजे अंजाम दिया गया था। अस्पताल परिसर में बनी मैस में सुरक्षाकर्मियो को बांधे रखा और स्टोर रूम का ताला तोड़कर माल ले गए थे। अस्पताल में सुरक्षा कर्मी गोलू व राजन मध्यप्रदेश से हैं, जबकि तीसरा नरेश पंजाब के होशियारपुर से है। जिस वक्त बदमाश घुसे उस दौरान गोलू व नरेश मैस में चाय पी रहे थे। जबकि राजन परिसर में था।

    पीछे के रास्ते से आए बदमाशों में से चार ने तो सुरक्षाकर्मियों के हाथ-पांव बांधे और बाकी बदमाश अस्पताल के पीछे की तरफ स्टाफ कवार्टरों में बने स्टोर रूम में पहुंचे और ताला तोड़कर माल निकाला। यहां से लगभग 500 किलो वजन की कापर प्लेट व स्ट्रिप और 37 हजार मीटर कापर वायर ले गए थे। इस माल की कीमत लगभग 18 लाख रुपये है। साइट इंजीनियर राजकिशोर शुक्ला की शिकायत पर सेक्टर-6 थाना में केस दर्ज किया गया था।

    इस मामले में पांच आरोपितों को पकड़ा गया है। उनको रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। इस मामले में और भी आरोपित हैं, जिनकी तलाश चल रही है। स्थानीय लोगों से भी यह अपील की जा रही है कि बाहर के किसी भी अनजान शख्स को यहां किराये पर या काम पर रखें, तो पहले उसकी वेरिफिकेशन जरूर करवाएं, ताकि कोई गलत प्रवृति का शख्स यहां न रहने पाए।


    --जयभगवान, एसएचओ, सेक्टर-6 थाना, बहादुरगढ़