बहादरगढ़: जेसीबी विवाद ने निगल लिया ACP दिनेश का पद, पुलिस कमिश्नर ऑफिस भेजे गए; DCP ने लगाई फटकार

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। पटेल नगर के पास सड़क पर फुटकर दुकान लगाकर बैठे विक्रेताओं की सब्जियों पर जेसीबी चलाने से विवादों में फंसे एसीपी दिनेश कुमार को पोस्टिंग से हटा दिया गया है। उनको जिला मुख्यालय पर पुलिस कमिश्नर आफिस में तैनात किया गया है। उनके पास ट्रैफिक और आसौदा थाना का जिम्मा था। उनकी जगह एनसीपी प्रदीप को दोनों थानों का चार्ज सौंपा गया है। बता दें कि शुक्रवार को एसीपी ने यह कार्रवाई की थी और उसकी वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की थी। इसके बाद से वे विवादों में फंस गए। जब कांग्रेस व अन्य दलों और आम लोगों ने इस पर सवाल उठाए तो प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह तक ने संज्ञान लिया।

उन्होंने कनिष्ठ अधिकारियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने की हिदायत दी थी। इसके साथ ही झज्जर की पुलिस आयुक्त डा. राजश्री व बहादुरगढ़ के डीसीपी मयंक मिश्रा ने भी इस पर सफाई दी। सोमवार को एसीपी दिनेश कुमार को हटा दिया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि उनको पुलिस आयुक्त कार्यालय में तैनात किया गया है। बहादुरगढ़ के डीसीपी मयंक मिश्रा ने वीडियो बयान जारी कर इस तरीके को गलत ठहराया था और एसीपी को भविष्य में सतर्क रहने की नसीहत देने की बात कही थी।

एसीपी दिनेश कुमार बॉक्सर रहे हैं। खेल कोटे से पुलिस में भर्ती हुए। पहले वे बहादुरगढ़ में बतौर इंस्पेक्टर एसएचओ ट्रैफिक में तैनात रहे। तब भी अतिक्रमण के अलावा बुलेट पटाखा बाइक और ब्लैक फिल्म वाले वाहन उनके टारगेट पर रहते थे।