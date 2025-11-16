अंबाला में विदेश भेजने के नाम पर महिला से ठगी, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज
अंबाला में एक महिला ने बेटे को विदेश भेजने के नाम पर 1 लाख 10 हजार रुपये गंवा दिए। आरोपी रश्मी ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रश्मी के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने का मामला दर्ज किया है। महिला ने पुलिस को बताया कि रश्मी ने उसके बेटे को इंग्लैंड भेजने का वादा किया था, जिसके लिए उसने पैसे दिए थे।
जागरण संवाददाता, अंबाला। बेटे को विदेश भेजने के सपने में एक मां एक लाख 10 हजार रुपये गंवा बैठी। रकम लौटाने की मांग की तो आरोपित ने न सिर्फ रुपये देने से मना कर दिया, बल्कि जान से मरवाने की धमकियां भी देने लगी। महिला की शिकायत पर पंजोखरा थाना पुलिस ने महिला के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
गांव गरनाला निवासी सुदेश कौर ने पुलिस अधीक्षक अंबाला को दी शिकायत में बताया कि मोहाली की रहने वाली रश्मी ने उसके बेटे मनप्रीत को इंग्लैंड भेजने का झांसा दिया था। रश्मी के पति सतपाल सूद और उसका पति लखमीर सिंह एक ही समय में जेल में थे, वहीं दोनों परिवारों की जान-पहचान बढ़ी।
पीड़िता के अनुसार, सतपाल ने ही सौदा पक्का करवाया और 4 अप्रैल को रश्मी के खाते में दो लाख पचास हजार रुपये डलवाए गए। परंतु मनप्रीत को विदेश नहीं भेजा गया। जब सुदेश कौर ने पैसे वापस मांगे तो रश्मी ने एक लाख और फिर चालीस हजार रुपये लौटाए, मगर एक लाख दस हजार रुपये अभी तक नहीं दिए।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि बाकी रकम मांगने पर रश्मी ने धमकी दी कि वह झूठा आरोप लगाकर उन्हें जेल भिजवा देगी और अपने पति से जान से मरवा देगी। मामले की जांच एसआई श्याम लाल ने की। जांच में यह बात सामने आई कि आरोपित ने वास्तव में एक लाख दस हजार रुपये हड़पे और धमकी भी दी। पुलिस ने परिवाद के आधार पर रश्मी निवासी बलटाना, मोहाली के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
