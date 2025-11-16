अंबाला में विदेश भेजने के नाम पर महिला से ठगी, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

जागरण संवाददाता, अंबाला। बेटे को विदेश भेजने के सपने में एक मां एक लाख 10 हजार रुपये गंवा बैठी। रकम लौटाने की मांग की तो आरोपित ने न सिर्फ रुपये देने से मना कर दिया, बल्कि जान से मरवाने की धमकियां भी देने लगी। महिला की शिकायत पर पंजोखरा थाना पुलिस ने महिला के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

गांव गरनाला निवासी सुदेश कौर ने पुलिस अधीक्षक अंबाला को दी शिकायत में बताया कि मोहाली की रहने वाली रश्मी ने उसके बेटे मनप्रीत को इंग्लैंड भेजने का झांसा दिया था। रश्मी के पति सतपाल सूद और उसका पति लखमीर सिंह एक ही समय में जेल में थे, वहीं दोनों परिवारों की जान-पहचान बढ़ी।

पीड़िता के अनुसार, सतपाल ने ही सौदा पक्का करवाया और 4 अप्रैल को रश्मी के खाते में दो लाख पचास हजार रुपये डलवाए गए। परंतु मनप्रीत को विदेश नहीं भेजा गया। जब सुदेश कौर ने पैसे वापस मांगे तो रश्मी ने एक लाख और फिर चालीस हजार रुपये लौटाए, मगर एक लाख दस हजार रुपये अभी तक नहीं दिए।