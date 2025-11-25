अंबाला में खाली प्लॉट में कूड़ा डालने को लेकर महिला से मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
अंबाला के प्रेम नगर में कूड़ा डालने को लेकर एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पड़ोसियों ने महिला को खाली प्लाट में कूड़ा डालने से रोका और उसके साथ मारपीट की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। प्रेम नगर में कूड़ा डालने को लेकर हुए विवाद में एक महिला के साथ दो पुरुषों और एक महिला ने जमकर मारपीट की। इस दौरान महिला के साथ गाली-गलौज भी किया गया। इस पूरे मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। महिला ने इस मामले को लेकर माडल टाउन चौकी में शिकायत दी।
हालांकि, समाचार लिखे जाने तक केस दर्ज नहीं हुआ था। जानकारी के अनुसार प्रेम नगर में महिला कांता खाली प्लाट में कूड़ा डाल रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले दो व्यक्तियों और एक महिला ने उसे थप्पड़ मारे और उसके साथ मारपीट करते हुए गाली दी।
इसके बाद कांता ने मॉडल टाउन चौकी में शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह एसपी कार्यालय भी पहुंची। प्रधानमंत्री आगमन के चलते एसपी सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे थे, इसी कारण वह कार्यालय में नहीं मिले।
वायरल वीडियो में दिख रही महिला को दो व्यक्ति और एक महिला पकड़कर पीटते हैं। इसके बाद जब वह आगे बढ़ती है तो उसे फिर से पीटते हुए नीचे सड़क पर गिरा दिया जाता है। वायरल वीडियो में गालियों की आवाज भी सुनाई दे रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।