अंबाला में खाली प्लॉट में कूड़ा डालने को लेकर महिला से मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। प्रेम नगर में कूड़ा डालने को लेकर हुए विवाद में एक महिला के साथ दो पुरुषों और एक महिला ने जमकर मारपीट की। इस दौरान महिला के साथ गाली-गलौज भी किया गया। इस पूरे मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। महिला ने इस मामले को लेकर माडल टाउन चौकी में शिकायत दी।

हालांकि, समाचार लिखे जाने तक केस दर्ज नहीं हुआ था। जानकारी के अनुसार प्रेम नगर में महिला कांता खाली प्लाट में कूड़ा डाल रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले दो व्यक्तियों और एक महिला ने उसे थप्पड़ मारे और उसके साथ मारपीट करते हुए गाली दी।

इसके बाद कांता ने मॉडल टाउन चौकी में शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह एसपी कार्यालय भी पहुंची। प्रधानमंत्री आगमन के चलते एसपी सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे थे, इसी कारण वह कार्यालय में नहीं मिले।