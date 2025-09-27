अंबाला में विनोद जौहर बने पंजाबी महासभा हलका अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष सतीश चावला ने की घोषणा

जागरण सवाददाता, अंबाला। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा की का सम्मेलन अंबाला शहर में हुआ। शुक्रवार को हुए इस सम्मेलन में अंबाला छावनी हलके से विनोद जौहर को हलका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। उनके नाम की अनुशंसा राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक मेहता ने की, जिस पर जिला अध्यक्ष सतीश चावला ने मुहर लगाई। इससे पहले तमाम जिला कार्यकारिणी की घोषणा जिलाध्यक्ष सतीश चावला ने की।

इस मौके पर, प्रदेश अध्यक्ष सतीश चावला ने कहा कि अंबाला में पंजाबी समुदाय के लोगों को एकजुट करने और उनके सामाजिक कल्याण के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने बताया कि संगठन को मजबूती देने और समुदाय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से यह नियुक्ति की गई है। नवनियुक्त हलका अध्यक्ष विनोद जौहर ने राष्ट्रीय और जिला अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया।