    अंबाला में विनोद जौहर बने पंजाबी महासभा हलका अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष सतीश चावला ने की घोषणा

    By Umesh Bhargava Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:49 PM (IST)

    अंबाला शहर में राष्ट्रीय पंजाबी महासभा का सम्मेलन हुआ जिसमें विनोद जौहर को अंबाला छावनी हलके का अध्यक्ष चुना गया। सतीश चावला ने कहा कि यह नियुक्ति पंजाबी समुदाय को एकजुट करने और उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। जौहर ने संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कही। महासभा ने पंजाबी संस्कृति को बढ़ावा देने का संकल्प लिया।

    Hero Image
    पंजाबी महासभा ने विनोद जौहर को बनाया अंबाला छावनी का हलका अध्यक्ष (जागरण फोटो)

    जागरण सवाददाता, अंबाला। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा की का सम्मेलन अंबाला शहर में हुआ। शुक्रवार को हुए इस सम्मेलन में अंबाला छावनी हलके से विनोद जौहर को हलका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

    यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। उनके नाम की अनुशंसा राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक मेहता ने की, जिस पर जिला अध्यक्ष सतीश चावला ने मुहर लगाई। इससे पहले तमाम जिला कार्यकारिणी की घोषणा जिलाध्यक्ष सतीश चावला ने की।

    इस मौके पर, प्रदेश अध्यक्ष सतीश चावला ने कहा कि अंबाला में पंजाबी समुदाय के लोगों को एकजुट करने और उनके सामाजिक कल्याण के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

    उन्होंने बताया कि संगठन को मजबूती देने और समुदाय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से यह नियुक्ति की गई है। नवनियुक्त हलका अध्यक्ष विनोद जौहर ने राष्ट्रीय और जिला अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

    उन्होंने कहा कि वे संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और पंजाबी बिरादरी के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वे जल्द ही संगठन की अन्य इकाइयों का गठन करेंगे ताकि अंबाला छावनी में संगठन के कार्यों को और गति मिल सके।

    बैठक में महासभा के कई वरिष्ठ सदस्य और पंजाबी समुदाय के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सभी ने मिलकर यह संकल्प लिया कि महासभा पंजाबी संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ समुदाय के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक उत्थान के लिए लगातार काम करती रहेगी।

    मौके पर छावनी से लक्की बुद्धिराजा, बिंदर, संजय जौली, विरेंद्र लांबा, जतिन मल्होत्रा सहित पंजाबी बिरादी से सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।