अंबाला में शातिर ठगों ने व्यक्ति को लगाया चूना, ATM कार्ड बदलकर की 25 हजार की ठगी
मुलाना में धर्मराज नामक एक व्यक्ति आईडीबीआई बैंक के एटीएम से पैसे निकालने गया था। वहां दो ठगों ने उसे बातों में फंसाकर उसका एटीएम कार्ड बदल दिया और उसके खाते से 25 हजार रुपये निकाल लिए। धर्मराज ने पुलिस से आरोपियों को पकड़ने की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, मुलाना। आईडीबीआई बैंक के एटीएम से नगदी निकलवाने गया एक व्यक्ति धोखाधड़ी का शिकार हो गया। मुलाना निवासी धर्मराज ने आरोप लगाया है कि दो शातिर बदमाशों ने उसका एटीएम कार्ड बदलकर उसके खाते से 25 हजार रुपये की निकासी कर ली।
धर्मराज ने बताया कि वह मुलाना स्थित आईडीबीआई के एटीएम से रुपये निकालने गया था। उसने पहले वहां किसी की मदद से 1500 रुपये की नकदी निकलवाई। जब वह वहां से चलने लगा तो उसी समय दो युवक वहां आए और उन्होंने उसे कहा कि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है, इसलिए वह उसका खाता चेक करते हैं कि कहीं कोई धोखाधड़ी तो नहीं हुई।
धर्मराज ने कहा कि उसने उनकी बातों में आकर अपना एटीएम कार्ड उन्हें दे दिया और खाता चेक करने के लिए पिन कोड भी उन्हें बता दिया। कुछ देर में ही उन्होंने उसका एटीएम कार्ड उसे वापस कर दिया और वह वहां से वापस घर आ गया। जैसे ही वह घर पर पहुंचा तो उसके फोन पर मैसेज आया उसके खाते से 25 हजार रुपये कट चुके थे।
जिसके बाद वह तुरंत बैंक में गया तो उसे पता चला कि उसके खाते से अलग-अलग ट्रांजेक्शन में 25 हजार रुपये कटे हैं। पीड़ित धर्मराज ने कहा कि शातिर ठगों ने चालाकी से उसका एटीएम कार्ड बदल दिया था और असली कार्ड लेकर चले गए थे और कुछ देर बाद दूसरे एटीएम से उसके खाते से 25 हजार की निकासी कर ली। आरोपित एटीएम में लगे सीसीटीवी में भी नजर आ रहे हैं। पीड़ित ने शातिर ठगों को पकड़ने की पुलिस से गुहार लगाई है।
