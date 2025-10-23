अंबाला में अधजली युवती की मौत बनी रहस्य, चौथे दिन भी नहीं हो सकी शव की शिनाख्त
अंबाला के नगला गाँव के पास एक युवती का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने बिसरा को जांच के लिए भेजा है ताकि मौत के कारणों का पता चल सके। पुलिस आस-पास के इलाकों में लापता युवतियों की रिपोर्ट भी खंगाल रही है और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।
जागरण संवाददाता, अंबाला। नगला गांव के निकट खेतों में अधजली हालत में मिली युवती की मौत का राज अब तक नहीं सुलझ सका है। तीन दिन बाद बुधवार को फोरेंसिक विशेषज्ञों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया। पुलिस ने युवती के बिसरा को जांच के लिए पंचकूला स्थित फोरेंसिक साइंस लैब भेजा है, ताकि यह पता चल सके कि युवती की हत्या पहले की गई या जलाकर हत्या के सबूत मिटाए गए। अभी तक युवती के शव की शिनाख्त भी नहीं हो सकी है।
घटना शनिवार रात करीब डेढ़ बजे की है, जब पंजाब सीमा से सटे क्षेत्र में रिंग रोड के लिए अधिग्रहित खेतों के पास अधजली लाश मिली थी। राहगीर ट्रैक्टर-ट्राली चालक ने पहले युवती की टांगों को जलते देखा और शोर मचाया। सूचना पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने डायल-112 को सूचना दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो पाया कि युवती के शरीर पर किसी कैमिकल से जलाने के निशान थे, जिससे सिर और धड़ का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह झुलस चुका था।
शव की अब तक पहचान नहीं हो सकी
एसआई सुरेंद्र कुमार के अनुसार, प्रारंभिक जांच में न मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हो पा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। इस बीच, सीआइए की टीमों और महेश नगर थाना पुलिस ने आसपास के इलाकों में लापता युवतियों की रिपोर्ट खंगालनी शुरू कर दी है। पुलिस ने क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में लिए हैं। फिलहाल यह रहस्य बरकरार है कि युवती कौन थी और उसकी मौत के पीछे कौन-सा चेहरा छिपा है।
