Ambala Accident: दवा लेकर वापस लौट रहे दो व्यक्तियों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दोनों की मौके पर मौत
अंबाला के शहजादपुर में एक सड़क हादसे में नेपाल निवासी नवीन और शिवनारायण की मौत हो गई। वे दोनों डीजे पोल्ट्री फार्म में काम करते थे और भड़ौग गांव से दवाई लेकर लौट रहे थे। अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। शहजादपुर के छज्जुमाजरा के पास मंगलवार रात हुए हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान नेपाल निवासी नवीन और शिवनाराण के तौर पर हुई। दोनों ही छज्जुमाजरा में डीजे पोल्ट्री फार्म में काम करते थे।
हादसा उस वक्त हुआ जब वह भड़ौग गांव से दवाई लेकर लौट रहे थे। इसके बाद दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल में रखवाया गया। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए गए। शहजादपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार नवीन करीब चार महीने पहले ही नेपाल से अपनी पत्नी के साथ अंबाला के छज्जुमारा में लौटा था। उसके पास करीब चार महीने की बेटी है। शिवचरण करीब 10 साल से पहले से ही डीजे पोल्ट्री फार्म पर काम करता था और अपनी पत्नी के साथ यहां रहता था।
जानकारी के अनुसार मंगलवार रात करीब सवा आठ बजे दोनों ही स्कूटी पर सवार होकर भड़ौग से दवा लेने के बाद वापस पोल्ट्री फार्म में लौट रहे थे। जैसी ही उनकी स्कूटी छज्जुमाजरा के पास पहुंची तो अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही दोनों की मौत हो गई और शव क्षत-विक्षत हो गए।
सूचना मिलते ही पटवी चौकी से एसआई भंवर सिंह और उनकी टीम मौके पर पहुंची और दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया। एसआइ भंवर सिंह ने बताया कि घटनास्थल पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था जिससे वाहन का पता लगाया जा सके।
