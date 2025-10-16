IPS पूरन कुमार को दी श्रद्धांजलि, कांग्रेस बोली- न्याय और आत्मबल के प्रतीक अधिकारी को नमन

जारगण संवाददाता, चंडीगढ़ : आइपीएस वाई पूरन कुमार का नौ दिन बाद बुधवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। चंडीगढ़ सेक्टर-25 स्थित श्मशान घाट पर दोनों बेटियों ने नम आंखों से पिता को मुखाग्नि दी। वहीं, हरियाणा पुलिस की टुकड़ी ने उन्हें गार्ड आफ आनर देकर सलामी दी। इस दौरान परिजनों के अलावा वरिष्ठ अधिकारी और राजनीतिक हस्तियों ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी।

इस बीच कांग्रेस ने कहा कि न्याय और आत्मबल के प्रतीक अधिकारी को नमन। वहीं, हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, राज्य की गृह सचिव सुमिता मिश्रा, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह, विधायक निर्मल सिंह, अशोक अरोड़ा, पूजा मुलाना सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे।