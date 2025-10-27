Language
    अंबाला में दर्दनाक हादसा, इनोवा की टक्कर से एक की मौत; दो घायल

    By Kuldeep Singh Chahal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 06:34 AM (IST)

    शहजादपुर में एक सड़क हादसे में सागर चौहान नामक युवक की मृत्यु हो गई और दो अन्य घायल हो गए। रविंद्र सिंह की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है और आरोपी की तलाश जारी है।

    संवाद सहयोगी, शहजादपुर थाना शहजादपुर क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में जहां युवक सागर चौहान निवासी राजपुतान मुहल्ला शहजादपुर की मौत हो गई, दो अन्य घायल हो गए है। आरोपित वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने रविंद्र सिंह निवासी राजपुतान मुहल्ला शहजादपुर की शिकायत पर केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है।

    रविंद्र ने बताया कि उसका चचेरा भाई सागर चौहान व चाचा महाराणा प्रताप बाइक पर सवार होकर खेतों में काम के लिए चले थे। वह (रविंद्र) भी अपने निजी काम से बाइक पर उनके पीछे चल दिया। उन्होंने बताया कि गांव बीबीपुर से पहले नए मेन हाईवे अंबाला से कालाअंब के नजदीक पहुंचा तो एक कार चालक ने बाइक को टक्कर मार दी।

    टक्कर में सागर चौहानमहाराणा प्रताप उछलकर सड़क पर गिरे, जबकि इसी दौरान कार चालक ने एक अन्य एक्टिवा चालक मनु तिवारी निवासी डिग्गी जिला भदोहीउतरप्रदेश को भी टक्कर मारी। आरोपित कार चालक वाहन रोक कर उतरा, लेकिन भीड़ को इकठ्ठा होते देख वह वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।

    रविंद्र ने बताया कि निजी वाहन कर वह अपने भाई सागर व चाचा महाराणा प्रताप को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल शहजादपु लेकर आया। यहां पर डॉक्टर ने उसके भाई सागर चौहानकाे चेक कर मृत घोषित कर दिया। चाचा को प्राथमिक उपचार देकर पीजीआईचंडीगढ़रेफर कर दिया। वे उनको उपचार के लिए एमएम अस्पताल सद्दोपुर लेकर आ गए। यहां पर चाचा का उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने वाहन अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।