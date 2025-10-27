अंबाला में दर्दनाक हादसा, इनोवा की टक्कर से एक की मौत; दो घायल

संवाद सहयोगी, शहजादपुर। थाना शहजादपुर क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में जहां युवक सागर चौहान निवासी राजपुतान मुहल्ला शहजादपुर की मौत हो गई, दो अन्य घायल हो गए है। आरोपित वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने रविंद्र सिंह निवासी राजपुतान मुहल्ला शहजादपुर की शिकायत पर केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है।

रविंद्र ने बताया कि उसका चचेरा भाई सागर चौहान व चाचा महाराणा प्रताप बाइक पर सवार होकर खेतों में काम के लिए चले थे। वह (रविंद्र) भी अपने निजी काम से बाइक पर उनके पीछे चल दिया। उन्होंने बताया कि गांव बीबीपुर से पहले नए मेन हाईवे अंबाला से कालाअंब के नजदीक पहुंचा तो एक कार चालक ने बाइक को टक्कर मार दी।

टक्कर में सागर चौहान व महाराणा प्रताप उछलकर सड़क पर गिरे, जबकि इसी दौरान कार चालक ने एक अन्य एक्टिवा चालक मनु तिवारी निवासी डिग्गी जिला भदोहीउतरप्रदेश को भी टक्कर मारी। आरोपित कार चालक वाहन रोक कर उतरा, लेकिन भीड़ को इकठ्ठा होते देख वह वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।