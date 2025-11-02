अंबाला में कार की टक्कर से पलटा ट्रैक्टर, एक घायल

संवाद सहयोगी, शहजादपुर। थाना शहजादपुर क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। शिकायत में अनुज निवासी गांव शहजादपुर ने बताया कि वह 24 अक्टूबर को ट्रैक्टर पर शहजादपुर से अपने खेत से पराली की गांठ लेकर आ रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उसके साथ रामविश्वास निवासी गांव मुरहा छतौना जिला सीतामड़ी बिहार मौजूदा निवासी गांव बनौंदी जेडी ट्रांसपोर्ट साथ था। जब वह सौंतली मोड़ पर पहुंचा तो एक कार ने उसके ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। कार चालक की पहचान अनिल कुमार निवासी गांव कैरु थाना तोशाम जिला भिवानी के रूप में हुई।