    अंबाला में डकैती मामले में अंतरराज्यीय गिरोह के तीन और शातिर गिरफ्तार, फॉर्च्यूनर समेत तीन गाड़ी और नकदी बरामद

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 12:10 AM (IST)

    अंबाला में थाना बलदेव नगर पुलिस ने डकैती के मामले में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे कुल गिरफ्तारी नौ हो गई है। पुलिस ने आरोपियों से तीन गाड़ियां और लूटी हुई नकदी बरामद की है। यह मामला शिवम नामक एक व्यक्ति से 4.97 लाख रुपये की लूट से संबंधित है, जो 26 अगस्त को हुई थी। 

    अंबाला में डकैती मामले में अंतरराज्यीय गिरोह के तीन और शातिर गिरफ्तार। फोटो पुलिस

    जागरण संवाददाता, अंबाला। थाना बलदेव नगर में दर्ज डकैती के मामले में सीआइए वन पुलिस ने तीन और आरोपितों को दबोचा है। इनकी पहचान बेअंत सिंह उर्फ प्रीत निवासी गांव अलीवाल जिला तरनतारन पंजाब, दीपक निवासी कृष्णा नगर हिसार वर्तमान पता आदर्श नगर जिला भिवानी व कपिल निवासी अर्बन एस्टेट सेक्टर-4 करनाल के रूप में हुई है। पांच दिन का रिमांड समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेजा गया है।

    इस मामले में अब तक नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने जहां तीन गाड़ियों फार्च्यूनर, क्रेटा व आइ-20 गाड़ियों को बरामद किया है, वहीं नकदी भी बरामद की है। यह है मामला शिवम निवासी गांव अशरफगढ़ जौनपुर उत्तर प्रदेश से बदमाशों ने करीब 4.97 लाख लूट लिए थे। यह वारदात गत 26 अगस्त को हुई थी। शिवम ने बताया था कि वह खुटहन में बरनवाल फुटवियर के नाम से दुकान चलाता है।

    26 अगस्त 2025 को वह अपने दोस्तों अभिमन्यु और अनिल के साथ जूते लेने अंबाला आया था। अनिल ने बताया था कि उसका एक जानकार सुनील उर्फ मुंशी जूतों की फैक्ट्री दिखाएगा। उसी के कहने पर वे सभी अंबाला कैंट बस स्टैंड पहुंचे, जहां सुनील उन्हें सफेद आइ-10 कार में बैठे एक व्यक्ति से मिला। शिवम ने बताया कि वह और उसका दोस्त अभिमन्यु कार में बैठ गए।

    ड्राइवर उन्हें लेकर रेजेंटा होटल के सामने तक पहुंचा, जहां सुनील ने कहा कि ड्राइवर को कुछ काम है और आगे वे आटो से फैक्ट्री जाएंगे। कुछ देर बाद सुनील ने सड़क पार करने को कहा। तभी वहां सिल्वर रंग की वैगनआर और वही सफेद आइ-10 कार आई, जिनमें चार लोग बैठे थे।

    इनमें से वैगनआर में बैठे बदमाशों ने उन्हें जबरदस्ती पकड़ लिया और उनके पास रखे नीले बैग में भरे 4.97 लाख रुपये छीन लिए थे। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जिम्मेदारी सीआइए-1 के पुलिस दल को सौंप दी थी।