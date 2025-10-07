अंबाला में डिवाइडर से टकराई कार, एयर बैग खुलने से तीन दोस्तों की बची जान
अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे पर तेज़ रफ़्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। करनाल में शादी से लौट रहे पंजाब के तीन दोस्त बाल-बाल बचे उन्हें मामूली चोटें आईं। अंबाला के पास नेशनल हाईवे-152 पर हुई दुर्घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। एयरबैग खुलने से बड़ा हादसा टल गया।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। अंबाला-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते बचा, जहां एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। कार में सवार तीन दोस्त, जो करनाल में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस पंजाब लौट रहे थे, दुर्घटना में बाल-बाल बच गए।
कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तीनों को मामूली चोटें आईं। घटना अंबाला के पास नेशनल हाईवे-152 पर हुई। पंजाब के रहने वाले तीनों दोस्त, जिनमें से एक की पहचान मनदीप सिंह के रूप में हुई है, करनाल में एक रिश्तेदार की शादी अटेंड करने गए थे।
रविवार-सोमवार रात करीब 12 बजे वे अपनी स्विफ्ट कार से वापस पंजाब के लिए निकले। अंबाला क्रास करने के बाद, हाईवे पर कार की रफ्तार तेज होने से अचानक वह संतुलन खो बैठी और डिवाइडर से जा टकराई।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के अगले हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा और एयरबैग खुल गए, जिसने शायद उनकी जान बचा ली। हादसे की सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया।
