    अंबाला: आधा किलो सोना और 12 KG चांदी समेत 14 लाख कैश पर हाथ साफ, चोरों ने ज्वैलरी दुकान में दिया वारदात को अंजाम

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 09:35 PM (IST)

    बराड़ा में एक ज्वैलर की दुकान में बड़ी चोरी हुई, जिसमें चोर आधा किलो सोना, 12 किलो चांदी और 14 लाख रुपये नकद चुरा ले गए। दुकान मालिक ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट टीम ने भी मौके से सबूत जुटाए हैं। पांच साल पहले भी इसी तरह एक ज्वैलर को लूटा गया था, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है।

    अंबाला: आधा किलो सोना और 12 KG चांदी समेत 14 लाख कैश पर हाथ साफ। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, बराड़ा (अंबाला)। चोरों ने बराड़ा थाना क्षेत्र के तहत राजौली रोड से एक ज्वैलर की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया।चोरों ने इस दुकान से जहां आधा किलो सोना, 12 किलो चांदी चोरी की, वहीं दुकान में रखे 14 लाख रुपये कैश पर भी हाथ साफ कर दिया।

    पुलिस ने मौके पर जाकर घटना की जानकारी ली और कार्रवाई शुरू की। फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की टीम ने भी मौके पर सुबूत जुटाए। पुलिस फिलहाल आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। चोरी गए सोना और चांदी की कीमत करीब 84 लाख रुपये आंकी जा रही है, जबकि कैश मिलाकर करीब 98 लाख रुपये की चोरी हुई है।

    यह कहा दुकान मालिक ने

    दुकान मालिक सरबजीत सिंह निवासी विकास विहार कालोनी बराड़ा पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह बीती 13 नवंबर की रात लगभग 8 बजे दुकान बंद कर घर लौटे थे। सुबह जब वे करीब साढ़े सात बजे दुकान पर पहुंचे और दुकान का शटर व कैंची गेट खोला, तो वह अंदर का नजारा देखकर दंग रह गए। पूरी दुकान में सामान यहां-वहां बिखरा पड़ा था।

    जांच करने पर पता चला चोरों ने दुकान के पीछे लगी सीढ़ियों के पास की दीवार तोड़कर छत में बनी सीलिंग खोल दी और अंदर घुसकर चोरी को अंजाम दिया। दुकानदार की शिकायत के अनुसार दुकान से करीब 500 ग्राम सोने के जेवर, करीब 12 किलो चांदी, लगभग 14 लाख की नकदी चोरी हुई है।

    सूचना पाकर पुलिस और फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट टीम मौके पर पहुंची जिसने घटनास्थल से संदिग्ध फिंगर प्रिंट जुटाए। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है, जबकि चोरों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।

    पांच साल पहले भी ज्वैलर को लूटा था

    बराड़ा में पांच सालों में किसी ज्वैलर को इस तरह से दूसरा बड़ा नुकसान हुआ है। इससे पहले अक्टूबर 2020 में भी लुटेरों ने बराड़ा के ही एक ज्वैलर को लूटा था। इस दौरान लुटेरों ने हथियारों के दम पर एक करोड़ से अधिक के गहने चोरी किए थे और करीब एक लाख रुपये का कैश भी चोरी किया था।

    आज तक इस मामले में इन लुटेरों का कोई सुराग नहीं लगा है। अब पांच साल के बाद फिर से एक ज्वैलर को निशाना बनाया गया है और दुकान से आधा किलो सोना और बारह किलो चांदी समेत 14 लाख रुपये कैश चोरी हुए हैं।