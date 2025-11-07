अंबाला: होमवर्क नहीं करने पर टीचर ने 9 साल के बच्चे को बुरी तरह पीटा, अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती 

संवाद सहयोगी, साहा (अंबाला)। क्षेत्र के एक गांव के सरकारी स्कूल के टीचर ने होमवर्क पूरा नहीं करने पर नौ साल के बच्चे को लकड़ी की फट्टी से बुरी तरह पीट दिया। बच्चे के माता-पिता स्कूल पहुंचे और विरोध जताया। अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में बच्चे का उपचार कराया गया, जहां कुछ समय बाद उसे छुट्टी दे दी गई। दूसरी तरफ टीचर ने पिटाई की घटना से इनकार कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्वजन ने पुलिस को शिक्षक की शिकायत सौंपी है। बता दें कि नौ साल का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। उसे इस कदर पीटा गया कि उसकी कमर के पिछले हिस्से पर निशान आ गए हैं। स्वजन का कहना है कि बच्चा जब घर आया तो डरा था। जब वह सोने लगा तो उसने मां को कहा कि उसकी चोट पर तेल लगा दे। इस पर मां ने पूछा तो उसने बताया कि टीचर ने उसकी पिटाई की है।

इसके बाद स्वजन बच्चे को नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे। बच्चे के स्वजन अध्यापक को निकालने और कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं, अध्यापक ने बच्चे की पिटाई के आरोपों को नकार दिया। कहा कि बच्चे ने छह महीने से होमवर्क नहीं किया था, इसीलिए उसे डांटा था। अगर टीचर बच्चे को डांट ही नहीं सकता तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे।