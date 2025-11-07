अंबाला: होमवर्क नहीं करने पर टीचर ने 9 साल के बच्चे को बुरी तरह पीटा, अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती
अंबाला के साहा में एक सरकारी स्कूल के टीचर ने होमवर्क पूरा न करने पर नौ साल के बच्चे को पीटा। बच्चे के शरीर पर चोट के निशान हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जबकि शिक्षक ने आरोपों से इनकार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, साहा (अंबाला)। क्षेत्र के एक गांव के सरकारी स्कूल के टीचर ने होमवर्क पूरा नहीं करने पर नौ साल के बच्चे को लकड़ी की फट्टी से बुरी तरह पीट दिया। बच्चे के माता-पिता स्कूल पहुंचे और विरोध जताया। अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में बच्चे का उपचार कराया गया, जहां कुछ समय बाद उसे छुट्टी दे दी गई। दूसरी तरफ टीचर ने पिटाई की घटना से इनकार कर दिया।
स्वजन ने पुलिस को शिक्षक की शिकायत सौंपी है। बता दें कि नौ साल का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। उसे इस कदर पीटा गया कि उसकी कमर के पिछले हिस्से पर निशान आ गए हैं। स्वजन का कहना है कि बच्चा जब घर आया तो डरा था। जब वह सोने लगा तो उसने मां को कहा कि उसकी चोट पर तेल लगा दे। इस पर मां ने पूछा तो उसने बताया कि टीचर ने उसकी पिटाई की है।
इसके बाद स्वजन बच्चे को नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे। बच्चे के स्वजन अध्यापक को निकालने और कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं, अध्यापक ने बच्चे की पिटाई के आरोपों को नकार दिया। कहा कि बच्चे ने छह महीने से होमवर्क नहीं किया था, इसीलिए उसे डांटा था। अगर टीचर बच्चे को डांट ही नहीं सकता तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे।
पिटाई के बाद स्वजन ने बच्चे का मेडिकल करवाया, जिसमें डाक्टरों ने चोट की पुष्टि की है। पीएमओ ने बताया कि बच्चे को दो जगह चोट आई थी और उसे काफी दर्द भी था। उसका इलाज इमरजेंसी में किया गया और जब दर्द कम हुआ तो उसे घर भेज दिया। साहा थाना प्रभारी कर्मवीर ने बताया कि चाइल्ड वेलफेयर द्वारा बच्चे की काउंसिलिंग कराई जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
