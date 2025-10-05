Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ambala Accident: तेज रफ्तार ट्रक ने फैक्ट्री से लौट रहे मजदूर को मारी टक्कर, हुई मौत; ट्रक चालक फरार

    By Umesh Bhargava Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:40 PM (IST)

    अंबाला में एक दुखद घटना में एक सड़क दुर्घटना में एक मजदूर की मौत हो गई। पवन शाह नामक यह मजदूर अपने सहकर्मी के साथ सुल्तानपुर चौक से गुजर रहा था तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है और पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    फैक्ट्री से लौट रहे मजदूर को ट्रक ने मारी टक्कर, मौत

    जागरण संवाददाता,अंबाला शहर। सड़क हादसे में शुक्रवार-शनिवार देर रात फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब पवन शाह अपने साथी के साथ सुल्तानपुर चौक से गुजर रहा था। घटना के बाद आरोपित ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। रविवार को पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जग्गी कालोनी निवासी देव सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह मिलाप फाउंड्री फैक्ट्री, गांव मंडौर में काम करता है। उसके साथ पवन शाह मूल निवासी गांव चांदचोर मधुरापुर, थाना उजियारपुर, जिला समस्तीपुर (बिहार), हाल निवासी गांव मंडौर, भी फैक्ट्री में मजदूरी करता था।

    देव सिंह ने बताया कि 3 अक्टूबर की रात वह और पवन शाह गांव सुल्तानपुर की ओर से अपने घर मंडौर लौट रहे थे। जब वे सुल्तानपुर चौक की रेड लाइट पार कर जड़ौत रोड की ओर बढ़े, तभी चंडीगढ़ की दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने पवन शाह को जोरदार टक्कर मार दी।

    टक्कर लगते ही पवन सड़क पर गिर गया और ट्रक का अगला पहिया उसके सिर के ऊपर से गुजर गया। हादसे के बाद चालक ट्रक सहित मौके से भाग निकला। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल पवन शाह को जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया जहां डाक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

    देव सिंह ने बताया कि हादसे के दौरान वह ट्रक का नंबर नहीं देख सका। बलदेव नगर थाना पुलिस ने देव सिंह के बयान के आधार पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि आरोपित चालक और ट्रक की पहचान की जा सके।

    यह इलाका देर रात भारी वाहनों के आवागमन के लिए संवेदनशील माना जाता है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने भी वहां स्पीड लिमिट और ट्रैफिक सिग्नल की निगरानी बढ़ाने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही ट्रक और उसके चालक का पता लगा लिया जाएगा। शव का पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल में करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया है।