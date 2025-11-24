अंबाला: तेज रफ्तार बाइक ने ली युवक की जान, अज्ञात चालक पर मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, अंबाला। गांव काकरू के 22 वर्षीय मनप्रीत सिंह की तेज रफ्तार बाइक की टक्कर लगने से मौत हो गई। बलदेव नगर थाना पुलिस ने अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरविंद्र सिंह निवासी गांव काकरू ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि रविवार शाम लगभग 7:30 बजे वह अपने भाई मनप्रीत सिंह और रंजीत सिंह के साथ बलदेव नगर मार्केट से पैदल घर लौट रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मनप्रीत की मोटर मार्केट में दुकान है। रविवार को वापसी में वे होटल रिजेंटा से कुछ दूरी पर पहुंचे, दिल्ली की ओर से तेज रफ्तार बाइक आई। बाइक चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए मनप्रीत को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मनप्रीत डिवाइडर से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपित कुछ समय रुका उसके बाद मौके से बाइक समेत फरार हो गया।