Special Train List: रेलवे आज से चलाएगा दो स्पेशल ट्रेन, क्या होगा रूट?

जागरण संवाददाता, अंबाला। उत्तर रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दो स्पेशल ट्रेनों का संचालन 20 व 21 नवंबर से शुरू करेगा। इसके तहत एक ट्रेन अमृतसर से सहरसा तो दूसरी ट्रेन अमृतसर से पटना के लिए चलेगी।

इसके तहत गाड़ी नंबर 04668/04667 ट्रेन अमृतसर से सहरसा के लिए चलेगी। यह ट्रेन एसी, स्लीपर, जनरल कोच से लैस होगी। यह ट्रेन अमृतसर से रात्रि आठ बजकर 10 मिनट पर चलेगी। ट्रेन ब्यास, जालंधर सिटी, फगवाड़ा, ढंडारी कलां, अंबाला छावनी, यमुनानगर-जगाधरी, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांनपुर, हरदोई, आलम नगर, रायबरेली, मां बेल्लाह देवीधाम प्रतापगढ़, वाराणसी, औनरिहर, गाजीपुर सिटी, बलिया, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, शाहपुर पटोरी, बचवाड़ा, बरौनी, बेगूसराय, खगरिया, मानसी होते हुए सहरसा पहुंचेगी।