अंबाला: पुलिस जवान की मौत के मामले में 6 आरोपी एक दिन के रिमांड पर, डीजे को लेकर हुआ था विवाद 

संवाद सहयोगी, मुलाना (अंबाला)। सीरसगढ़ गांव के आंबेडकर भवन में डीजे को लेकर हुए विवाद में हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल अमन कुमार की मौत मामले में पुलिस ने छह आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पहचान टिंकू, गौरव, संटी, विशाल, विकास, मोहित के रूप में हुई है। इन सभी को अदालत में पेश किया गया, जहां से सभी का एक दिन का रिमांड मिला है।

मामले में अन्य आरोपितों की तलाश है। रिमांड के दौरान अन्य आरोपितों के बारे में पूछताछ की जाएगी। बता दें कि सीरसगढ़ में आयोजित शादी में लड़की पक्ष ने बुधवार शाम पांच बजे डीजे बंद करा दिया था, ताकि अन्य कार्य किए जा सकें। लेकिन कुछ बाराती इससे नाराज हो गए और इससे विवाद खड़ा हो गया। यही विवाद डंडे और लोहे की राड के हमले में तब्दील हो गया।